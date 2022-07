Zahl der Milchbauern schrumpft rapide

Werbung

Fehlende wirtschaftliche Perspektiven, steigende Anforderungen an das Tierwohl bei gleichbleibend niedrigen Milch-Preisen und die hohe Arbeitsintensität. Das sind einige Gründe dafür, dass immer mehr Landwirte mit der Milchwirtschaft aufhören.

Den Rückgang illustrieren die Zahlen von Österreichs größter Milchgenossenschaft, der Milchgenossenschaft NÖ (MGN): 2015 gab es noch 3.342 Lieferanten, heute sind es nur mehr 2.600. Die Rohmilchanlieferung stieg in der gleichen Zeit von knapp über 30 Millionen auf 38 Millionen Kilo.

Energie- und Futterkosten stark gestiegen

MGN-Geschäftsführer Leopold Gruber-Doberer sieht in ständig steigenden Anforderungen im Bereich Tierwohl einen der Gründe, warum viele Bauern aufgeben. So müssen sich Milchkühe beispielsweise an mindestens 120 Tagen im Jahr frei bewegen können. Dafür waren hohe Investitionen notwendig. Trotz steigender Anforderungen sei aber die Bereitschaft, für Milch mehr zu bezahlen, nicht gegeben.

Das sieht auch Andrea Wagner, für die Tierhaltungsagenden zuständige Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer, so. Zum oft unzureichenden Milchpreis komme verschärfend dazu, dass die Energie- und Futterkosten stark gestiegen sind.

Dass die Arbeit von Milchbauern trotz aller Modernisierung nicht einfach ist, betont MGN-Milchlieferant Roland Rabl aus Oedt an der Wild (Bezirk Waidhofen/Thaya). Die Familie hält derzeit 55 Kühe und 110 Jungrinder. Täglich arbeiten in der Früh drei Personen rund zweieinhalb Stunden im Stall, abends zwei Stunden. Dazu muss eine Person noch täglich rund eineinhalb Stunden für die Futtervorbereitung aufwenden und eine halbe Stunde für Tierbeobachtung.

Die Liefermenge pro Jahr liegt bei 500.000 kg Milch. Da in ganz Österreich gentechnik-freie Fütterung der Tiere vorgeschrieben ist, wird sehr viel Soja verfüttert. Der Preis dafür stieg innerhalb eines Jahres von 500 Euro je Tonne auf 800 Euro.

Und obwohl es Anbaugebiete für Soja in Niederösterreich gibt, ist man insgesamt weit weg von der Selbstversorgung und abhängig von Importen, unter anderem auch aus der Ukraine. Daher müsse man, wie auch Leopold Gruber-Doberer fordert, eine europäische Eiweißstrategie entwickeln und umsetzen.