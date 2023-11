WKNÖ warnt vor Arbeitszeitverkürzung und plädiert für Wert der Arbeit

Weniger am Arbeitsplatz sein oder nicht weniger am Arbeitsplatz sein — das ist hier die Frage, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer bereits seit längerer Zeit beschäftigt. Auf beiden Seiten finden sich mehrere Argumente, die für und gegen die Teilzeitarbeit bzw. die 4-Tage-Woche sprechen. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich wendet sich in einer Aussendung nun erneut diesem Thema zu und schildert, warum kürzere Arbeitszeiten gravierende Negativfolgen für die Landsleute nach sich ziehen würden.

Wie sich weniger Arbeitszeit auf den Wohlstand auswirkt

„Weniger Arbeit bedeutet, dass weniger Menschen, weniger Steuergeld einzahlen. Der Staat nimmt damit weniger ein“, so Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Er gibt zu bedenken, dass damit nicht ausreichend finanzielle Mittel in Gesundheit, Bildung oder das Pensionssystem fließen können. Darunter würde etwa die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Betriebe, der Wohlstand und die soziale Sicherheit leiden.

Der Direktor der WKNÖ, Johannes Schedlbauer, sagt, dass sich diese Auswirkungen einer generellen Arbeitszeitverkürzung auch in wissenschaftlichen Studien widerspiegeln. Eine WIFO-Studie habe etwa gezeigt, dass kürzere Arbeitszeiten in niedrigeren Löhnen und einem Bruttoinlandsverlust von vier Milliarden Euro resultieren. Sollte allen Forderungen der Arbeiterkammer stattgegeben werden, würde die Zahl bei 20 Milliarden Euro liegen.

Einfluss der Arbeitszeit auf das Bruttoinlandsprodukt

Obwohl heute im Vergleich zu 2019 etwa 160.000 mehr Menschen in Beschäftigung sind, kämpfe die Wirtschaft dennoch mit fehlenden Arbeitskräften, da die Anzahl der durchschnittlichen Arbeitszeit in den letzten 12 Jahren um etwa drei Stunden gesunken sind. Mit 1.444 Stunden pro Jahr liegt Österreich außerdem unter dem Schnitt der Staaten, die zur Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) gehören. Der OECD-Schnitt liegt bei 1.752 Stunden.

Die Arbeiterkammer Niederösterreich hält dagegen, dass Automatisierung und Digitalisierung die Arbeitswelt rasant verändern. „Wie wir auch in unseren '3V für Österreichs Zukunft' klar definiert haben, ist im vergangenen Jahrzehnt das Volumen der in Österreich von Menschen geleisteten Arbeitsstunden um 120 Millionen Stunden gesunken. Gleichzeitig ist aber die Anzahl der Beschäftigten um etwa 350.000 gestiegen“, heißt es seitens gesetzlicher Interessenvertretung der Arbeitnehmer in NÖ.

Pro Arbeitnehmer sei somit um 11 Prozent weniger Arbeit vorhanden als noch vor zehn Jahren. Daher müsse die vorhandene Arbeit fair verteilt und bezahlt werden. Das werde auch jedenfalls möglich sein, da das Bruttoinlandsprodukt im Vergleichszeitraum um fast zehn Prozent gestiegen sei.

Das Momentum Institut sagt dazu: „Es geht sich beides aus, mehr Wohlstand und eine kürzere Arbeitszeit. Im 19. Jahrhundert gab es in Österreich sechs Tage Arbeit pro Woche, Arbeitszeiten bis zu 80 Stunden in der Woche, und keinen Urlaubsanspruch. Heute arbeiten wir deutlich weniger und sind trotzdem um ein Vielfaches reicher.“ Der Auslöser hierfür sei in der Produktivität zu finden.

Individuelle Lösungswege und ein Appell für die Arbeit

„Eine generelle Arbeitszeitverkürzung über alle Branchen hinweg ist aufgrund der Vielfältigkeit der Wirtschaft schlicht nicht umsetzbar. Allerdings wird schon jetzt von vielen Branchen und Betrieben gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, individuelle Wege und Lösungen zu finden“, so WKNÖ-Direktor Schedlbauer.

Das Momentum Institut steht den individuellen Lösungsansätzen hingegen kritischer gegenüber. Da seit etwa 50 Jahren keine rechtliche Neuregelung der Arbeitszeit stattgefunden hat, arbeiten laut dem Think Tank tendenziell besser Verdienende weniger: „Seit 2014 reduzierten das Zehntel der Menschen mit den höchsten Einkommen die Arbeitszeit um 2,5 Stunden, im einkommensschwächsten Zehntel nur um 18 Minuten.“ Laut Momentum würde eine allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit den Anstieg des Wohlstands besser verteilen, weil dann auch Niedrigverdienerinnen und Niedrigverdiener Arbeitszeit reduzieren könnten.

Britische Studien hätten laut dem Institut außerdem gezeigt, dass kürzere Arbeitszeiten darüberhinaus Vorteile mit sich bringen. So besserte sich die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Krankenständen kamen weniger häufig vor und die Burn-out Rate sank. Zusätzlich sei die Belegschaft dem Unternehmen gegenüber treuer und neige weniger dazu, den Arbeitgeber leichtfertig zu wechseln.

Grundsätzlich solle man den Wert der Arbeit wiederentdecken, meint Wolfgang Ecker. Der WKNÖ-Präsident weiter: „Arbeit als fixer Bestandteil unseres Lebens macht Freude und gibt Sinn. Mit Arbeit können wir unsere Talente und Fähigkeiten einsetzen, unsere Leistung wird wertgeschätzt. Schlussendlich trägt Arbeit dazu bei, dass der Wohlstand und die soziale Sicherheit, die wir kennen und schätzen, weiterhin erhalten bleiben.“