Die Industrie ringt um die Zukunft

Als zu bürokratisch, ungenügend und verfassungswidrig brandmarkt IVNÖ-Präsident Thomas Salzer den 1,3 Milliarden Euro hohen Energiekostenzuschuss kürzlich im Rahmen der ordentlichen IVNÖ Vollversammlung im „AirportCity Space“ am Flughafen Wien.

„Unsere Betriebe brauchen einen Schutzschirm bis Ende 2023, der diesen Namen verdient.“

Hohe Energiekosten und durch die Teuerung wankende Märkte gefährden die Wettbewerbsfähigkeit etlicher Industrie-Betriebe in NÖ. „Wir sind jetzt im November und es gibt weder Aussagen vom Bund über die Verlängerung des Zuschusses von Oktober bis Dezember noch Lösungsansätze, wie es mit der Energie im Jahr 2023 weitergehen soll. Unsere Bundesregierung schläft“, schmettert Salzer, wir hatten berichtet:

Der anwesende Landesrat Jochen Danninger fordert den Bund auf, beim Energiekostenzuschuss nachzubessern. „Unsere Betriebe brauchen einen Schutzschirm bis Ende 2023, der diesen Namen verdient. Nur so erhalten sie wieder ein Stück Planbarkeit zurück.“

IVNÖ-Präsident Salzer will eine Gas- und Strompreisbremse für Betriebe. Foto: Felix Büchelef

Salzer wünscht sich analog zu Deutschland eine Gas- und Strompreisbremse für Unternehmen, ein EU-weites Einkaufskartell und einen Fixpreis für Gas. „Mit solchen Preisbremsen wie in Deutschland könnten wir kalkulieren. Wir hängen aber derzeit völlig in der Luft in Österreich.“

Flughafen-Vorstand Günther Ofner gehe die „permanente Jammerei, was alles schrecklich ist“ auf die Nerven. „Wir müssen Optimismus versprühen und die positiven Seiten betonen. Das ist die Grundlage für den Erfolg von morgen“, glaubt Ofner und verweist auf das Allzeithoch mit 300.000 offenen Stellen im Oktober.

Zum „Nicht-Herumeiern“ und „Anpacken“ ruft Salzer nicht nur die Bundespolitik bezüglich des Schaffens „richtiger Rahmenbedingungen“ auf. Er versucht sich auch als Mutmacher in Richtung IVNÖ-Vereinsschaft. „Wir sind als Industrie der Schlüssel für den Wohlstand der Zukunft. Wir müssen uns gemeinsam, nicht gegeneinander nachhaltig entwickeln.“

Wohin die (industrielle) Reise in den nächsten zehn Jahren gehen könnte, zeigt Ökonom Christian Helmenstein als Avatar im Mixed Reality-Impuls auf: vom Wunder-Werkstoff Graphen, mit dem man einen 36.000 Kilometer langen Weltraumlift bauen könnte, Vertical Farming bis hin zu Hochtemperatur-Wärmepumpen, die bis zu 160 Grad Celsius liefern und jährlich hunderte Tonnen CO 2 einsparen helfen.