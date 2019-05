Die Volksbank Niederösterreich ist nach fordernden Jahren der Fusionen und Restrukturierung wieder zurück auf der Erfolgsspur. Das zeigt die Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres. In allen Geschäftsbereichen erzielte die größte Regionalbank Niederösterreichs mit einer Bilanzsumme von nunmehr 3,5 Milliarden Euro satte Zuwächse. Sowohl die Ausleihungen als auch die Veranlagungen legten überdurchschnittlich stark zu.

„Der Kreislauf funktioniert. Wir finanzieren mit Einlagen aus der Region die Kredite in der Region“, erklärt Vorstandsvorsitzender Rainer Kuhnle die Philosophie der Regionalbank mit Sitz in St. Pölten. Die Zusammenlegung von Klein-Filialen in den vergangenen Jahren sieht er nicht als Widerspruch zum regionalen Anspruch. Denn die Volksbank investierte im Gegenzug in die Schaffung von regionalen Kompetenzzentren, die den modernen Ansprüchen der Kunden gerecht werden. „Wir sehen uns als Hausbank der Zukunft mit einem Mix aus Online-Finanzlösungen und hochwertiger Beratung in den Filialen“, betont Kuhnle. Vor diesem Hintergrund werden heuer die 50 Filialen mit ihren 549 Mitarbeitern neu organisiert – in eine großteils automatisierte Service-Welt und eine Berater-Welt. „Wir sind für unsere Kunden da, wenn sie uns brauchen. Damit unterscheiden wir uns von Online-Banken“, meint Kuhnle.