Digitalisierung, Steuern, Pflege, Beschäftigung, Mietpreise, Bildung und Klimaschutz. Das waren die Themen, die die Arbeiterkammer (AK)-Vollversammlung in St. Pölten dominierten – und die Rede von AKNÖ-Präsident Markus Wieser.

Und in dieser Rede fanden sich auch Forderungen und Wünsche an die neue Bundesregierung. Darunter waren neben altbekannten Forderungen wie jener nach einer Entlastung des Faktors Arbeit oder nach einer Mietpreisobergrenze auch neuere Wünsche. Etwa nach einer anderen Besteuerung von Sozialplänen als bisher und jener nach einem verpflichtenden Klima-Check für die gesamte Lebensdauer eines Geräts. Denn es müsse ersichtlich sein, „welchen ökologischen Fußabdruck ein Produkt über seinen gesamten Lebenszyklus hinterlässt“, betonte Wieser in seiner Rede. Einen entsprechenden Antrag hat die Vollversammlung beschlossen.

"Die Digitalisierung muss dem Menschen dienen"

Beim Thema Digitalisierung gehe es laut Wieser in erster Linie darum, den Menschen die Ängste vor dieser zu nehmen. Er stellte in seiner Rede aber klar: „Die Digitalisierung muss dem Menschen dienen, und nicht die Menschen der Digitalisierung.“

Einen Blick in die Zukunft hat die Vollversammlung auch gemacht: Das Zukunftsprogramm mit den Leistungsschwerpunkten Bildung, Pflege, Wohnen und Digitalisierung stelle einen Schwerpunkt der Arbeit der AKNÖ im Jahr 2020 dar, so AKNÖ-Direktorin Bettina Heise. Und auch das Budget für 2020 wurde vorgestellt: 2020 sind laut Voranschlag Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 78,9 Millionen Euro vorgesehen (+ 3,65 Prozent).