Dieter Drexel, Energieexperte der Industriellenvereinigung, hat seinen Vortrag unter den Titel „Klimastrategien für die Industrie“ gestellt, Bernhard Gahleitner, Business Manager des Centers for Energy am Austrian Institute of Technology hat zum Thema „Klimastrategien für die Forschung“ gesprochen, und Herbert Lechner, Deputy Managing Director der Österreichischen Energieagentur, zum Thema „Klimastrategien für die Politik“.

"Wie kommen wir aus diesem Szenario heraus?"

In seinen Begrüßungsworten betonte Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich: „Es ist traurig, dass die Menschen es geschafft haben, den historisch höchsten CO2-Stand zu produzieren. Die große Frage ist aber: Wie kommen wir aus diesem Szenario heraus?“ Salzer plädierte in diesem Zusammenhang für eine „faktenbasierte Debatte“.

"Mit Innovation Emissionen reduzieren"

Dieter Drexel erklärte in seinen Ausführungen, dass die „ambitionierteste Klimapolitik auf diesem Planeten“ die EU habe. Die Lösung für den Teil der Klimakrise, der die Industrie betrifft? „Wenn es gelingt, mit Innovation Emissionen zu reduzieren, schaffen wir die Basis für künftigen wirtschaftlichen Erfolg.“ Dazu brauche es aber mehr finanzielle Mittel für die Energieforschung.

Projekte für neue Energietechnologie

Bernhard Gahleitner sprach von den Demonstrationsprojekten im Rahmen von New Energy for Industry, kurz NEFI. In diesen Demonstrationsprojekten werden neue Energietechnologien für die Industrie getestet. Zehn solcher Projekte sind über ganz Österreich verteilt, das Programm läuft seit einem Jahr. Eines der Projekte ist das „Sanba Smart Anergy Quarter Baden“. Hier wird in der Nähe der Molkerei NÖM ein Niedrigenergie-Netz aufgebaut, das die ehemalige Martinek-Kaserne versorgen soll. Für ihn ist die Dekarbonisierung der Industrie ein „wesentlicher Bestandteil zum Gelingen der Energiewende“.

Herbert Lechner plädierte in seinen Ausführungen für gemeinsame Zielbilder, die vorgeben, wo man hinwolle. In Österreich bräuchte es etwa ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern. Dies bringe Planungssicherheit, auch für die Wirtschaft bzw. die Industrie.