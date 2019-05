Was haben das Satelliten-Antriebs-System von Enpulsion, das digitale Marschbuch von Marschpat, das glutenfreie Backatelier „Bröselei“ und die Reise-App „Citybirds“ gemeinsam? Sie sind vier von vielen positiven Beispielen von Studierenden, die mit der Unterstützung von niederösterreichischen Fachhochschulen ihre Unternehmen entwickelt haben. Sie zeigen auf, dass ein Studium und die Gründung eines Unternehmens kein Gegensatz sein müssen.

Diverse Programme an den Fachhochschulen in Niederösterreich unterstützen dabei. Eines davon ist der Creative Pre-Incubator: Ein Förderprogramm für alle, die ihre Geschäftsidee weiterverfolgen wollen. Dabei wird die Umwandlung von der Idee von Studierenden in ein erfolgreiches Unternehmen erarbeitet – mit Workshops, Beratungsstunden, Coachings, individueller Betreuung, Unterstützung beim Business-Plan und Weiterarbeiten am Business Case. Experten geben eine umfassende Unterstützung, bereiten auf wichtige Termine vor und vermitteln Kontakte – zu möglichen Fördergebern, zu Steuerberatern und zu Unternehmen.

Mit (Geschäfts-)Ideen jonglieren

Das Angebot der Fachhochschule IMC Krems umfasst neben der Beratung und Vernetzung mit Unternehmen auch das Founders Lab sowie die Möglichkeit, sich beim IMC-Co-Working-Space einzumieten.

Founders Lab ist eine Spielwiese für Geschäftsideen. Zwei Mal im Jahr bietet die Fachhochschule den Playground Ideation an, wo mit den besten (Geschäfts-)Ideen jongliert wird. Mit Feedback von den Mit-Studierenden bzw. dem Team des IMC Career Centers werden die besten Ideen theoretisch aufgestellt. Danach arbeiten die Studierenden selbstständig weiter und präsentieren das Ergebnis ihrer Start-up-Idee am Demo Day einem größeren Publikum und einer Jury, die Feedback gibt.

In sieben Schritten zum Start-up – und mehr

Begleitung von der Idee zum Start-up wird auch den Studierenden der Fachhochschule St. Pölten geboten – unter anderem mit dem eigenen Gründungsförderungsprogramm, der Beteilung an der Initiative Smartup der Stadt St. Pölten, dem Konzept

„7 steps to start-up“ und seit neuestem mit dem projektorientierten iLab. Die Initiative Smartup in St. Pölten fördert Start-ups und Innovationen. Das Konzept dazu stammt von der Fachhochschule St. Pölten, die die Initiative auch koordiniert.

Neu im Programm der Fachhochschule ist das iLab, ein Wahlmodul, in dem Studierende in internationalen Teams studiengangsübergreifend an gesellschaftsrelevanten Problemstellungen arbeiten.

Im „Creative Talk“ mit Experten

Erfinder und Gründer zu fördern, ist auch das Ziel der Fachhochschule Wiener Neustadt. Maßnahmen wie individuelles Mentoring, Coaching und Beratung, Unterstützung bei der Erstellung professioneller Businesspläne, einer Co-Working-Infrastruktur, der Zugang zu staatlichen und privaten Fördergebern sowie außercurricularen Workshops und Events gehören zum Angebot dazu.

Zusätzlich organisiert das Start-up-Center der Fachhochschule Wiener Neustadt an jedem ersten Donnerstag im Monat einen Creative Talk, wo sich Menschen mit Unternehmergeist und innovativen Ideen zum zwanglosen Austausch, zum Kennenlernen und zum Netzwerken treffen.