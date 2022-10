Neuer Fahrplan für Bus und Bahn ab 11. Dezember in NÖ

Werbung

Gute Nachrichten gäbe es laut einer Aussendung von Landesrat Ludwig Schleritzko für Fahrgäste der Franz-Josefs-Bahn: Nicht nur werde mit dem „Silva Nortica“ eine Direktverbindung Wien – Prag über das Waldviertel angeboten, auch fahren ab 11. Dezember wieder alle Züge der Linien S40 und R40 über Wien Spittelau (U4/U6) bis zum Franz-Josefs-Bahnhof.

„Mit hunderten Anpassungen und vielen neuen Verbindungen zeigt sich, dass die Arbeit der letzten Jahre Früchte trägt.“ Landesrat Ludwig Schleritzko

Der Fahrplanwechsel bringt zudem zahlreiche Optimierungen im VOR-Regionalbusbereich. Die neuen Fahrpläne mit Gültigkeit ab 11. Dezember stehen bereits über die Fahrplanservices des VOR unter www.vor.at oder der VOR AnachB App sowie in der ÖBB App, der ÖBB Fahrplanauskunft SCOTTY und der App wegfinder zur Verfügung.

In der gesamten Ost-Region – einer Mobilitätsregion mit knapp vier Millionen Einwohnern und rund 60 Prozent der Fahrgäste Österreichs – und speziell in Niederösterreich seien laut Aussendung in den vergangenen Jahren wichtige Meilensteine in Richtung Mobilitätswende gesetzt worden: In dichter besiedelten Räumen wurden Taktverkehre im Bus- und Bahnangebot erreicht, eine moderne, barrierefreie Regionalbusflotte eingeführt und auch in ländlichen Gebieten konnte die bedarfsgerechte Versorgung mit Bus und Bahn ausgebaut werden.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko zeigt sich erfreut: „Mit hunderten Anpassungen und vielen neuen Verbindungen zeigt sich, dass die Arbeit der letzten Jahre Früchte trägt. Der heurige Fahrplanwechsel bietet den Menschen in unserem Land weitere Verbesserungen im Öffentlichen Verkehr – das ist gut und wichtig. Informieren Sie sich schon jetzt, damit am Montag den 12. Dezember am Weg in die Arbeit alles gut geht.“

„Mit Angebotsanpassungen den sich ändernden Lebenswelten der Menschen gerecht werden.“

VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll hielt fest: „Mit den aktuellen Angebotsanpassungen wird der VOR den sich ändernden Lebenswelten der Menschen gerecht – auch am Wochenende sind heute mehr Menschen auf einen funktionierenden, gut abgestimmten öffentlichen Verkehr angewiesen.“ Er verweist auch darauf hin, dass zahlreiche Busverbindungen nicht nur an das erweiterte Bahnangebot angepasst wurden, sondern sehr viele weitere Optimierungen des Busfahrplans vorgenommen wurden.

„Wir werden mit den heurigen Ausweitungen im Schienenverkehr dem Begriff „Nah- und Regionalverkehr“ mehr als gerecht, da wir u.a. mit dem Silva Nortica nicht nur eine alternative Verbindung nach Prag etablieren, sondern damit auch ein regionales Kulturzentrum wie Tábor in Böhmen für unsere Kund:innen besser erreichbar machen“, freut sich Roman Miklautz, Leiter Nah- und Regionalverkehr der ÖBB-Personenverkehr AG.

Gesamt wird der Schienenverkehr in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland gegenüber Dezember 2021 um rund 700.000 Kilometer ausgeweitet, was erneut ein nachhaltiges Bekenntnis zum öffentlichen Verkehr in der Region ist.

Die VOR KlimaTickets sind ab 1. November um €55 günstiger. Das VOR KlimaTicket Region für ein ganzes Jahr Öffi-Mobilität in Niederösterreich und dem Burgenland kostet dann nur mehr €495 und das VOR KlimaTicket MetropolRegion für Wien, Niederösterreich und das Burgenland gibt es bereits um €860. Daneben werden ermäßigte Tickets für Senioren, Junge unter 26 und Menschen mit besonderen Bedürfnissen angeboten.

VOR Flex als neues Angebot für die Regionen

Künftig wird der öffentliche Verkehr im VOR noch smarter gestaltet: Die Grundlage bilden weiterhin starke Linienverkehre, welche benötigt werden, um etwa zu Schulbeginn- oder Endzeiten die Spitzennachfrage abzudecken. Auf dieser Basis werden zunehmend bedarfsgesteuerte Angebote den Bedürfnissen der Menschen noch besser entsprechen.

Diese Mobilitätsangebote fahren künftig unter dem Titel „VOR Flex“ nur bei konkretem Bedarf und können über eine eigene VOR Flex App bestellt und bezahlt werden. In Melk konnte mit „VOR Flex Melk“ bereits ein erstes Pilotprojekt eingeführt werden, ab 11. Dezember ist in Tulln ein neues, nachfrageorientiertes Mobilitätsangebot unter dem Namen „LISA Tulln“ im Angebot.

Im April 2023 geht mit „VOR Flex Marchfeld Mobil“ ein neues bedarfsgesteuertes ÖV-Angebot für das gesamte Marchfeld an den Start. Gemeinsam ist allen aktuellen wie künftigen VOR Flex Projekten die Einbindung in den VOR Tarif: Die Angebote können ohne Zuschlag auf das bestehende Ticket genutzt werden.

Übersicht Fahrplanänderungen mit 11. 12.2022 in NÖ:

Franz-Josefs-Bahn: Internationale regionsübergreifende Verbindung Silva Nortica

Täglich eine Verbindung je Richtung

Am Wochenende zwei Verbindungen pro Richtung

Neue, tägliche Spätverbindung aus dem Waldviertel nach Wien

Anpassung der Fahrpläne auf der Kamptalbahn mit verbesserten Anschlüssen zur Franz-Josefs-Bahn in Sigmundsherberg

Nordbahn REX1: zusätzliche Verbindungen

Neuer Zug Montag – Donnerstag am Nachmittag

Neue Frühzüge am Wochenende: Frühere Erreichbarkeit Wiens sowie des Fernverkehrs in Wien und Břeclav auch am Wochenende

Laaer Ostbahn REX2: Frühere Erreichbarkeit Wiens aus dem Weinviertel am Wochenende

Neue Frühzüge am Wochenende von Laa/Thaya und Retz nach Wien: Frühere Erreichbarkeit Wiens sowie des Fernverkehrs in Wien auch am Wochenende

Marchegger Ostbahn: Mehr Komfort, kürzere Fahrzeiten und mehr Verbindungen auf der Linie R81

Fertigstellung der Elektrifizierung bis Marchegg

Einsatz elektrischer Züge auf der R81 Linie Marchegg – Wien Hauptbahnhof

Die Fahrzeit in Richtung Wien verkürzt sich um 3 Minuten, in Richtung Marchegg um 5 Minuten.

Südachse und Semmeringbahn Geringfügige Anpassungen im Fernverkehr Wien – Villach

Änderungen zwischen Payerbach-Reichenau und Mürzzuschlag

Zusätzliche Züge und Anpassungen zwischen Wiener Neustadt und Payerbach-Reichenau

Umsteigefreie Verbindungen Wiener Neustadt mit Anschlüssen im Knoten auf den Semmering alle zwei Stunden

Innere Aspangbahn Wien – Traiskirchen – Wiener Neustadt:

Täglicher Stundentakt umgesetzt.

Neue schnelle Verbindungen am Wochenende von Wien ins Mostviertel

Beschleunigte Züge in der Früh und am Abend für Freizeit- und Wochenend-Pendler:innenverkehr bedienen Tullnerfeld, St. Pölten, Melk, Ybbs, Amstetten, die Rudolfsbahn (inkl. Waidhofen/Ybbs) und das Gesäuse.

Alle Fahrplanänderungen mit 11. Dezember 2022 sind unter www.vor.at/aktuelles zusammengefasst.

Das Regionalbusangebot des VOR wird auf die sich ändernden Bahn-Fahrpläne angepasst, sodass weiterhin optimale Umstiegsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern bestehen. Daneben werden auf Basis eines dichten Angebots weitere Optimierungen wie etwa eine Schließung einer Taktlücke sowie neue Samstags-Verkehre bei der Linie 210 Wien – Laxenburg oder ein neuer Frühkurs auf der Linie 685 (Kilb - Ruprechtshofen – Wieselburg) umgesetzt. Weitere Anpassungen werden in den nächsten Wochen bis zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 finalisiert.