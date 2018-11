Betriebsräte, Personalvertreter und Jugendvertrauensräte stellen das Rückgrat des ÖGB NÖ und der Arbeiterkammer Niederösterreich dar. „Wir zeichnen jene aus, die sich freiwillig in den Dienst stellen, die Interessen ihrer Kollegen zu vertreten. Das ist wichtiger denn je angesichts einer Bundesregierung, die das Rad der Zeit wieder zurückdreht, indem sie versucht, die Interessenvertretung der Arbeitnehmer zu schwächen “, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser anlässlich der Preisverleihung „Vor den Vorhang“ im Arbeitnehmerzentrum St. Pölten.

Die Beschäftigten in den niederösterreichischen Betrieben waren heuer zum bereits fünften Mal eingeladen, besondere Leistungen und großes Engagement ihrer Belegschaftsvertretungen für die Auszeichnung vorzuschlagen. Eine fachkundige Jury hat die insgesamt 36 Einreichungen gesichtet und eine Entscheidung getroffen.

Markus Wieser übergab gemeinsam mit AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann die Urkunden für engagiertes Handeln, sowie die Skulptur des Künstlers Günter Wolfsberger, die das vorbildhafte Eintreten von Arbeitnehmervertretern für ihre Kollegen symbolisiert. Insgesamt gab es heuer acht Preisträger in drei verschiedenen Kategorien.

Preisträger für ganz Niederösterreich:

Betriebsrat der Volkshilfe NÖ/Service Mensch GmbH

Betriebsratsvorsitzende Andrea Mezera ist in ihrer Funktion für rund 1.500 Mitarbeitern der Volkshilfe in Niederösterreich zuständig. Für die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp), in der sie sich dem Sozialbereich widmet, wirbt sie jährlich zwischen 270 und 300 neue Mitglieder, und das, obwohl die Standorte über das ganze Land verstreut sind. Das geht natürlich nur mit tatkräftiger Unterstützung des gesamten Gremiums. Alle Betriebsräte helfen mit und überzeugen die neuen Gewerkschaftsmitglieder mit großem Engagement von der Notwendigkeit der Interessenvertretung. Der gemeinsame Volkshilfe-Betriebsrat wurde in der Kategorie „Mitglieder gewonnen/Organisation gestärkt“ ausgezeichnet.

Alle weiteren Preisträger im Überblick

Kategorie 1 – Betriebsrat/Personalvertretung gegründet

Jugendvertrauensrats-Körperschaft Porsche St. Pölten

Arbeiterbetriebsrats-Körperschaft DCC Transport Logistik GmbH St. Pölten

Kategorie 2 – Mitglieder gewonnen/Organisation gestärkt

Robert Weiser, Arbeiterbetriebsrats-Vorsitzender Prangl GmbH

Betriebsrats-Körperschaft der Volkshilfe Niederösterreich

Hofrat Mag. Günther Gronister, GÖD-Landesvertretungs-Vorsitzender

Kategorie 3 – Kollegen erfolgreich vertreten