Ein Euro für alle Öffis in einem Bundesland pro Tag, zwei Euro für zwei Bundesländer und drei Euro für ganz Österreich. Das Konzept des 1-2-3-Klimatickets klingt einfach, doch seine Umsetzung stockt. Zwar konnten sich die westlichen Bundesländer bereits mit dem Verkehrsministerium einigen und in der Steiermark dürfte ein Übereinkommen kurz vor Abschluss stehen, doch in der Ostregion bleiben noch viele Fragen zum Klimaticket offen.

Der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) fordert vom Bund „in ernsthafte Verhandlungen zu treten“ und eine ausfinanzierte Gesamtlösung für Niederösterreich, Wien und das Burgenland. Knackpunkt der Verhandlungen ist die Finanzierungsfrage.

Teureres Ticket für kürzere Strecke

Der aktuelle Bundesvorschlag zum Klimaticket diskriminiere heimische Pendler zwischen Wien und dem Burgenland, heißt es vom VOR. So würden beispielsweise Pendler von Bruckneudorf nach Wien ein Dreier-Ticket für 1.095 Euro jährlich benötigen, während jene von Gmünd nach Wien für die fast dreifache Streckenlänge mit dem Zweier-Ticket nur 730 Euro bezahlen müssten, weil diese nur eine Bundesländergrenze queren.

Aufgrund solcher Schieflagen schlägt der Verkehrsverbund ein alternatives Tarifmodell vor. Die erste Stufe soll nur Wien, die zweite Niederösterreich und das Burgenland und die dritte schließlich die gesamte Ostregion umfassen. Die konkreten Kosten für die einzelnen Stufen will der VOR noch mit dem Bund ausverhandeln.

Volle Abgeltung gefordert

Streitpunkt bleibt für den VOR auch die Finanzierung der Öffis nach dem Klimaticket. Dabei fürchtet der Verkehrsverbund, dass die finanzielle Abgeltung vom Bund nicht die erwarteten Einnahmeausfälle kompensieren wird. Der Verkehrsverbund fordert jedenfalls den vollständigen Ausgleich. Zudem fordert der VOR mit der Einführung des Klimatickets auch den weiteren Öffi-Ausbau, um den prognostizierten Anstieg an Fahrgästen bewältigen zu können.