Mit rund 579.000 Fahrgästen rechnen die Verantwortlichen auf der Mariazellerbahn, ein Plus von 7,2 Prozent. Auf der Wachaubahn wird das Plus noch größer ausfallen, die Fahrgäste werden hier voraussichtlich um knapp 25 Prozent auf 38.000 ansteigen. Auf der Citybahn Waidhofen wird es bis Jahresende 202.000 Fahrgäste geben (plus ein Prozent). Die Waldviertelbahn wird rund 30.000 Fahrgäste erreichen (plus 3,4 Prozent), der Reblaus Express rund 24.000 (plus 2,1 Prozent). Außerdem wird die Schneebergbahn die Saison 2019 mit 178.000 Besucherinnen und Besuchern (plus 3,5 Prozent) abschließen, auf der Gemeindealpe Mitterbach mit 58.500 Gästen (plus 8,3 Prozent) und die Familienattraktion Puchis Welt mit der Wunderwiese, der Schneeberg-Sesselbahn und der Wunderalm mit 44.000 Gästen (plus 2,3 Prozent). Insgesamt habe es laut VP-Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko als Eigentümervertreter der NÖVOG rund 60.000 zusätzliche Fahrgäste auf den NÖVOG-Bahnen gegeben – ein gesamtes Plus von fünf Prozent.



Zwölf Millionen Euro werden investiert

Für das kommende Jahr sollen diese Zahlen zumindest gehalten werden, erklärt NÖVOG-Geschäftsführerin Barbara Komarek. 2020 werden rund zwölf Millionen Euro in die Bahnen investiert, vorrangig in Gleisneulagen, die Adaptierungen von Haltestellen und Instandhaltungsmaßnahmen. Eine halbe Million Euro fließen in die Schneebergbahn, dort werden naturnahe Wege und ein Spielplatz angelegt.