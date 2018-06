Innerhalb von nur vier Jahren wurde aus acht Regionalbanken die Volksbank Niederösterreich mit Sitz in St. Pölten. 2017 war das Jahr der Konsolidierung, in dem auch die Schließung einiger Filialen nicht ausblieb.

„Wir haben die Bank zukunftsfit gemacht“, betont Vorstandsdirektor Rainer Kuhnle. Die Kreditrisken seien gesenkt, die Kapitalausstattung sowie die Liquidität deutlich verbessert worden. Auch die Ratingagentur Fitch honoriert den Kurs und setzte die Bewertung der Volksbank NÖ bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres hinauf.

"Die individuelle Beratung wird noch wichtiger werden"

Recht geben Kuhnle und seinen Vorstandskollegen Helmut Emminger und Reinhard Diem die Eckdaten der jetzt vorliegenden Bilanz. Die Bilanzsumme stieg 2017 um 6,5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, der Jahresüberschuss von fast null auf knapp 763.000 Euro. Das Kreditvolumen nahm um 6,9 Prozent zu. 330 Millionen Euro vergab die Volksbank NÖ an Unternehmer, 183 Millionen Euro an Häuslbauer und weitere 100 Millionen Euro an Siedlungsgenossenschaften für die Schaffung geförderter Wohnungen.

Die Kunden scheinen zufrieden zu sein, wie die jüngste Auszeichnung zeigt: Die Volksbank erhielt den erstmals vergebenen Sonderpreis für die „Beste Kundenberatung“ vom Finanz-Marketing-Verband Österreichs. Dafür befragt wurden 8.000 Kunden von Banken und Versicherungen im ganzen Land.

Für die Zukunft kündigt Kuhnle an, dass man den eingeschlagenen Weg zur spezialisierten Beraterbank konsequent fortsetzen werde: „Der Zahlungsverkehr erfolgt heute fast ausschließlich online. Die individuelle Beratung wird noch wichtiger werden.“