Energiepreise bereiten NÖ-Industrie Sorgen

Europa werde auch in Zukunft Energie importieren müssen, sagt IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer. Andi Bruckner

Die Erholungsphase nach der Krise hat sich in der niederösterreichischen Industrie im 3. Quartal eingetrübt. Zwar hätten sich die Industriebetriebe in Krisenzeiten als Wachstumstreiber erwiesen, "doch die aktuellen Rohstoff- und Energiepreise könnten uns in die nächste Krise treiben“, sagt Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung NÖ (IV-NÖ) anlässlich der Ergebnisse der IV-NÖ-Konjunkturumfrage.

Das Konjunkturbarometer, mit dem das Geschäftsklima als Mittelwert zwischen der Beurteilung der aktuellen und der Geschäftslage in sechs Monaten erfasst wird, ist im dritten Quartal 2021 von +32,0 auf +12,0 Punkte deutlich gesunken – und zwar erstmals seit Beginn der Covid-Pandemie. Auch die Detailergebnisse der Befragung, an der dieses Mal 32 Unternehmen mit insgesamt 14.177 Beschäftigten teilgenommen haben, fallen merkbar schlechter aus als im Vorquartal.

Nur ein Drittel verzeichnet "gute Geschäftslage"

Bereits im Sommer hatten die Unternehmen mit einer konjunkturellen Verschlechterung im Herbst gerechnet – diese Einschätzungen wurden nun bestätigt: Der Bewertungssaldo bei der aktuellen Geschäftslage ist seit dem zweiten Quartal von +56 auf +27 Prozentpunkte gesunken. Nur noch ein gutes Drittel (38 Prozent) der befragten Betriebe verzeichnen aktuell eine gute Geschäftslage, während 51 Prozent ihre Geschäftslage als befriedigend und elf Prozent als schlecht beurteilen.

Hohe Energiepreise sorgen für Verunsicherung

Als Ursache für die Verunsicherung der Industriebetriebe sieht IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer den aktuellen Gaspreisschock, nachdem sich der Gaspreis seit August des Vorjahres nahezu verachtfacht habe. Das entspricht einer Verdreifachung gegenüber dem Niveau der konjunkturellen Normallage.

„In Europa ist einfach zu wenig Energie da, insbesondere Wind- und Solarenergie liefern nicht genug. Deswegen und wegen der zuvor guten konjunkturellen Entwicklung ist der Bedarf an Gas gestiegen – und hat ein Ausmaß erreicht, das nicht geliefert werden konnte“, sagt Salzer. Infolgedessen stiegen auch die Kosten aller anderen Energieträger. Die Rolle der Energie für die Produktionsbetriebe wurde von der Politik völlig unterschätzt, Europa werde auch in Zukunft Energie importieren müssen.

Teuerung in verschiedensten Bereichen erwartet

Salzer warnt zudem davor, dass die hohen Energiepreise zu Teuerungen in verschiedensten Bereichen führen werden: „In Niederösterreich sind viele Unternehmen in der Grundstoffindustrie tätig, die sehr energieintensiv ist. Die teilweise um bis zu 30 Prozent höheren Energiekosten werden sich auf die weiterverarbeitende Industrie und letztlich auch auf die Konsumentinnen und Konsumenten auswirken“, so Salzer.

Er befürchtet, dass die Unternehmen eine Reihe an Hilfsmaßnahmen brauchen werden, um diesen Gaspreisschock zu überleben und fordert daher etwa Liquiditätshilfen in Form von Überbrückungsfonds für energieintensive Härtefälle sowie eine zeitlich begrenzte Reduktion energiespezifischer Abgaben. „Grundsätzlich sollten jene Unternehmen unterstützt werden, die ohnehin bereits dem Emissionshandel unterliegen."

Rohstoffmangel hemmt Produktionstätigkeit

Deutlich eingetrübt hat sich auch die Einschätzungen der Betriebe zur Produktionstätigkeit in drei Monaten: Nur noch 16 Prozent der Betriebe rechnen mit einer steigenden Produktionskapazität bis Jahresende, während fünf Prozent mit einer niedrigeren Produktionskapazität rechnen. „Im Automotive-Bereich führt der Chipmangel schon zu Produktionsrückgängen“, sagen Salzer. Einerseits seien die Lieferketten noch immer belastet durch die Corona-Pandemie, andererseits werde sich ein gewisser Rohstoffmangel in Europa aber nicht so schnell ändern lassen. Hier habe auch die europäische Industriepolitik zu wenig strategisch reagiert.

Keine Entspannung beim Fachkräftemangel

Der Großteil der befragten Betriebe rechnet mit einem gleich bleibenden Beschäftigtenstand in drei Monaten. Somit ist auch beim aktuellen Fachkräftemangel noch keine Entspannung zu erwarten. „Gesucht werden vor allem Fachkräfte mit einer abgeschlossenen technischen Lehrausbildung, einem HTL-Abschluss sowie Absolventinnen und Absolventen eines technischen Studiums“, sagt Salzer.

