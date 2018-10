Gerhard Pichler war 25 Jahre alt, als er den elterlichen Hof übernahm. Schon damals hatte der junge Hofbesitzer klare Vorstellungen, wohin seine betriebliche Reise gehen sollte. Denn sein Vater hat ihm die Liebe zur Waldarbeit praktisch in die Wiege gelegt. „Wald war in unserem Betrieb seit jeher ein wichtiger Schwerpunkt“, erinnert sich Gerhard Pichler, geprüfter Forstfacharbeiter.

Heute erwirtschaftet er ganze 75 Prozent des Familieneinkommens mit seinen 132 Hektar Waldflächen. Gemeinsam mit seinem Sohn Thomas, der ebenfalls die Forstfacharbeiterprüfung absolviert hat, bewirtschaftet er seine Wälder, die in der Fi-Ta-Bu-Waldgesellschaft liegen. Der Wald weist einen leichten Überhang bei der Altersklassenverteilung auf und ist mit 60 % Fichte, 20 % Lärche, 15 % Buche sowie 5 % Tanne und Bergahorn bestockt. Rückendeckung bekommen die beiden von Mutter Erika, Bruder Gerhard und Schwester Daniela.

Gute Pflege ist das Um und Auf

„Wir sind jeden Tag draußen. Mittags komme ich von der Arbeit heim, und am Nachmittag geht es ab in den Wald. Meistens ist mein Vater auch schon vormittags dort“, erklärt Thomas. Der 26-Jährige arbeitet im Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs als Techniker und unterstützt zu Hause seinen Vater bei allem, was anfällt: „Wir wissen aufgrund des Waldwirtschaftsplanes ganz genau, wo was zu tun ist.

Mittlerweile haben wir das auch schon sehr gut im Gespür. Es ist beim Wald nicht anders als bei der Körperpflege. Es ist wie Nägelschneiden“, lacht Thomas Pichler. So werden Kultur- und Dickungspflege ebenso wie Durchforstungen zeitgerecht, intensiv und bestandsschonend durchgeführt. Es gibt keine Pflegerückstände. Etwa 200 Erntefestmeter und somit ein Drittel des Gesamteinschlages von 600 Erntefestmetern kommen aus der Durchforstung. Diese intensive Waldpflege ist nur aufgrund einer ausreichenden Forstaufschließung möglich.

Zweites Standbein „Wasser“

Doch nicht nur ihre Wälder sind ihr ganzer Stolz. Auch zwei Quellen gehören zum Betrieb, die einerseits die Gemeinde Hollenstein mit bestem Trinkwasser versorgen und andererseits Strom erzeugen, der an die Gemeinde Wien weiterverkauft wird. Ein Standbein, das die Familie vor neun Jahren neu im Betrieb verankern konnte.

Damit allerdings noch lange nicht genug: Auch dem Wild kommt im Betrieb der Familie Pichler ein hoher Stellenwert zu. So wird die Wildbretvermarktung aus der Eigenjagd aktiv betrieben. Ein eigenes Wildgatter soll her, so der Wunsch des Hofübernehmers. „In drei Jahren wollen wir übergeben. Da dürfen sich die Jungen natürlich schon einbringen“, so Gerhard. Er unterstützt seinen Sohn bei all seinen Ideen.

Aber nicht nur die Hofüber gabe wird die Familie künftig noch in Atem halten. Auch der Klimawandel macht sich schon heute bemerkbar und wird die Waldbauern-Familie noch vor so manche Herausforderung stellen.

Klimafit in die Zukunft

Der Waldbesitz erstreckt sich auf einer Höhe von 500 bis 1.300 Metern Seehöhe, und der durchschnittliche Niederschlag liegt immer noch bei 1.500 Millimetern pro Jahr. Doch die ersten Auswirkungen des Klimawandels können nicht mehr verleugnet werden, wie Gerhard und Thomas zu berichten wissen: „Wir mussten die ersten Borkenkäferherde in über 1.000 Metern Seehöhe bereits wegräumen. Aber auch die Tanne kämpft mit der Trockenheit. Sie braucht viel Wasser.“

Weiters nutzen die Pichlers Buchen, um den Boden gesund zu halten und mit Dünger zu versorgen. „Wir müssen auf den Wald achtgeben und ihn gesund erhalten“, sind sich die beiden einig, dass da in Zukunft eine besondere Strategie hermuss. Eine gute Durchmischung des Waldbestandes ist hier der erste Schritt.

