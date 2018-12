„Wir wollen den digitalen Wandel für Land und Leute nutzen und vor allem die ländlichen Bereiche stärken“, so VP-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav.

Im kommenden Jahr soll daher die angefangene, erfolgreiche Strategie fortgesetzt werden. Beispielsweise wird das, so Bohuslav, „Monster-Projekt“ Breitbandausbau weiter vorangetrieben: An die 40.000 Haushalte in vier Pilotregionen sollen schnelles Internet bekommen, 2020 folgen weitere 100.000.

Daneben wolle man verstärkt in Schulen ansetzen, um Schüler, vor allem aber auch Lehrer, an die Möglichkeiten der Digitalisierung heranzuführen. In Waidhofen/Thaya wurde aus diesem Grund bereits im vergangenen Jahr eine Digitalisierungs-Handelsakademie ins Leben gerufen.

Und auch das bereits Anfang dieses Jahres angekündigte Haus der Digitalisierung, das aktuell nur in Form eines Netzwerks besteht, kann im Jänner zum ersten Mal virtuell betreten werden. Das physische Gebäude soll 2022 bezugsfertig sein. Es entsteht im Technologiezentrum Tulln, derzeit laufen architektonische Planungen und Ausschreibungen.