2021 war Niederösterreichs bestes Exportjahr seit 10 Jahren

Jeder zweite Euro und jeder vierte Arbeitsplatz hängen mit Niederösterreichs Handelsbeziehungen mit dem Ausland zusammen. Das zeigt die hohe Bedeutung der Exportwirtschaft für Niederösterreich und die Relevanz der globalen Vernetzung des Standorts. Pandemiebedingt hatte man 2020 mit großen Herausforderungen zu kämpfen.

Einer der Hauptgründe für das Top-Ergebnis des Jahres 2021 liegt unter anderem in der Exportentwicklung in Richtung der Hauptabsatzmärkte in Westeuropa, aber auch wegen der Exportdynamik in Richtung Ost- und Südeuropa.

„In Zeiten globaler Unsicherheiten setzen die niederösterreichischen Exporteure vermehrt auf Exportmärkte in Europa, vor allem innerhalb der EU beziehungsweise Osteuropa. Dies entspricht auch unserer strategischen Ausrichtung.“, erläutert Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Die Top 10 Exportmärkte sind Deutschland, Ungarn, Italien, Tschechien, die USA, Polen, Frankreich, die Slowakei, die Schweiz und Slowenien. Zu den wichtigsten Exportgütern zählen Kessel, Maschinen und Anlagen, aber auch Produkte aus Metall und Kunststoff.

„Die niederösterreichischen Industriebetriebe sind deswegen so erfolgreich, weil sie für den Weltmarkt produzieren. Es ist erfreulich, dass Geschäftsreisen im Vorjahr wieder leichter möglich waren und es so rasch wieder zu einem Aufschwung kam. Etwa die Hälfte des Umsatzes der niederösterreichischen Industrie wird im Ausland erwirtschaftet, viele Produktionsbetriebe haben sogar Exportquoten von über 90 Prozent. Ob alle Auslandsaufträge abgearbeitet werden können, hängt zurzeit allerdings von der Verfügbarkeit von Gaslieferungen sowie von Rohsoffen und Vormaterialien ab“, so IV-NÖ Präsident Thomas Salzer.