Es wird also ernst. Nach der erfolglosen fünften Verhandlungsrunde um die Kollektivverträge in der Metalltechnischen Industrie (in NÖ sind 23.000 Beschäftigte betroffen, bundesweit 130.000) hat die Gewerkschaft Warnstreiks für die laufende Woche ausgerufen. „Wenn die Auftragsbücher voll sind und die Beschäftigten fleißig arbeiten, ist es nicht wertschätzend, uns hinzuhalten. Offenbar verstehen die Arbeitgeber keine andere Sprache“, so die Verhandlungsleiter der Gewerkschaften, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp) in einer Aussendung.

„Betriebe haben genug verdient“

In Niederösterreich werden die Streiks konkret von Montag bis Mittwoch in allen 100 Betrieben des Fachverbands der metalltechnischen Industrie abgehalten, die einen Betriebsrat gewählt haben, erklärt Patrick Slacik, Landessekretär der PRO-GE in Niederösterreich. „Die Warnstreiks sind kurze Streikphasen von ein bis drei Stunden, sie sollen Nadelstiche sein.“

Nicht jeder Betrieb streikt an allen drei Tagen, die Betriebe wählen, wann sie ihre Streikphase durchführen. Die ersten Streiks haben heute zu Mittag begonnen. „Die Stimmung in den Betrieben ist gut. Die Beschäftigten tragen die Streiks mit, sie finden, dass die Betriebe genug verdient haben und sie wollen ihren Anteil“, so Slacik. Die Gewerkschaft fordert ja unter anderem ein fünfprozentiges Lohnplus für die Beschäftigten, das letzte Angebot der Arbeitgeberseite lag bei 2,7 Prozent.

Abbruch war „überzeichnet“

Veit Schmid-Schmidsfelden, Chefverhandler auf Arbeitgeberseite und Geschäftsführer der Rupert Fertinger GmbH aus Wolkersdorf, hat gegenüber der NÖN für Montag einen neuen Verhandlungstermin für die sechste Verhandlungsrunde angekündigt. Bis 16 Uhr gab es diesen Termin noch nicht.

Schmid-Schmidsfelden bezeichnet den Abbruch der fünften Verhandlungsrunde durch die Gewerkschaft als „mit Sicherheit überzeichnet“. Er hofft, dass die Gewerkschaft die Kampfmaßnahmen „nicht übertreibt. Für Produktionsausfälle habe ich kein Verständnis.“

Zu einer Schmerzgrenze in den Verhandlungen wollte sich weder Slacik noch Schmid-Schmidsfelden gegenüber der NÖN äußern.