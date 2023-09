Waschmaschine, Handy & Co Der Reparaturbonus kann wieder beantragt werden

Die Lebensdauer von elektronischen Haushaltsgeräten, wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler, soll mit dem Reparaturbonus verlängert werden. Foto: Shutterstock/New Africa

S eit Montag ist der Reparaturbonus des Klimaschutzministeriums aus der Sommerpause zurück. Aufgrund von mehreren Betrugsfällen, in denen Betriebe ohne etwas zu reparieren, die Förderung kassiert haben, wurde das bundesweite Fördermodell überarbeitet. In Zukunft wird der Bonus direkt an die Kundinnen und Kunden ausbezahlt.