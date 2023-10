10.000 Euro für guten Zweck: Twin City Liner spendet an UNICEF

Weltweit sehen sich gegenwärtig Millionen von Kindern mit den Folgen von Wasserknappheit konfrontiert. Durch den Klimawandel würde sich die Situation noch stärker zuspitzen. Bis 2040, so UNICEF auf ihrer Website, werde fast jedes vierte Kind in einem Gebiet aufwachsen, das von enormer Trockenheit betroffen sein wird. Dem möchte die Organisation mit ihrer Initiative „Walk4Water“ entgegenwirken. Die Spendengelder, die im Rahmen des Projektes generiert werden, werden für den Bau von Brunnen, Handpumpen und Wasserleitungen, sowie Toiletten eingesetzt. Das gilt auch für die 10.000 Euro des Tochterunternehmens der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, dem Twin City Liner. Insgesamt würden fast ein Viertel aller Spenden, die UNICEF erhält, für die Bereiche Wasser und Hygiene eingesetzt werden. So ist die Organisation auch in der Aufklärungsarbeit rund um das Thema Hygiene tätig.

Twin City Liner will gesellschaftlicher Verantwortung nachkommen

Der Twin City Liner ist ein Schiff, das auf der Donau unterwegs ist, und Wien und Bratislava verbindet. Fahrgäste könnten so schnell und bequem über den Wasserweg von einer Metropole in die andere reisen. „Gleichzeitig haben zahlreiche Kinder in vielen Teilen der Erde keinen Zugang zu sauberem Wasser und müssen dieses oft unter schwierigsten Bedingungen für ihre Familien transportieren. Hier gilt es, gemeinsam zu helfen“, sagt Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter bei Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Um noch weitere Gelder für die UNICEF zu sammeln, wird es nun an Bord des Schiffes eine Spendenbox geben.

Über diese Spenden freut man sich bei UNICEF Österreich. „2,2 Milliarden Menschen haben weltweit keinen Zugang zu Trinkwasser. Vor allem Kinder sind davon betroffen und leiden unter Durst und Krankheiten. Unsere Arbeit ist abhängig von Spenden, daher sind wir sehr dankbar, dass der Twin City Liner mit seinen Gesellschaftern uns seit Jahren so tatkräftig unterstützt“, sagt Geschäftsführer Christoph Jünger.