Äcker. Viele Äcker. Windräder. Viele Windräder. Und wo sind die Weingärten hier in Mannersdorf an der March? Es ist doch ein Weinviertler Weinort, und ich bin mit einem Winzer verabredet ...

Ernst Kiesling, der Seniorchef des Weinguts, empfängt mich vor der Hoftür und beruhigt mich sogleich: „Vom Marchfeld kommend sieht man unsere Weingärten nicht, aber es gibt sie.“ Quasi zur Bestätigung seiner Aussage schenkt er mir ein Gläschen ein. Natürlich einen Grünen Veltliner. Charmantes Pfefferl, macht Lust auf mehr. Von der Riede Rochusberg ist er, dieser Weinviertel DAC.

Am Rochusberg haben die Rebstöcke ein stressfreies Leben, weil bewässert wird. Kiesling

Dort am Berg, in Sichtweite der Rochuskapelle, führen die Rebstöcke ein stressfreies Leben, denn sie werden bewässert. 2003 haben sich die Winzer vor Ort zur Wassergenossenschaft Mannersdorf-Rochusberg zusammengeschlossen und nutzen seitdem den ehemaligen Gemeindebrunnen für die Bewässerung der Rieden. Seit 2020 sind es insgesamt 21,6 Hektar von acht Winzern, die tröpfchenweise mit dem wertvollen Wasser versorgt werden.

„Von unseren fünf Hektar Weingärten sind ein wenig über drei Hektar an die Bewässerung angeschlossen. Die tiefgründigen Lehmböden speichern zwar ganz gut Wasser, aber irgendwann gibt es nichts mehr zum Speichern“, erzählt Kiesling, der sich auch erinnert, dass in den 18 Jahren des Bestehens der Wassergenossenschaft nur zwei Mal kein zusätzliches Wasser gebraucht wurde. Für die reibungslose Abwicklung ist übrigens ein eigener Wasserwart verantwortlich – Sektor für Sektor (gesamt sind es zehn) heißt es dann durchgehend 24 Stunden Tropfen für Tropfen Wasser Marsch. Mir wird zum Glas Wasser zur großen Freude noch ein fruchtiger Gelber Muskateller gereicht. Trinkfreude pur, ebenfalls vom Rochusberg.

Kiesling

Mittlerweile haben auch Ehefrau Doris und Sohn Andreas mit Freundin Nadine bei uns im beschaulichen Innenhof des Anwesens Platz genommen. Fehlen nur mehr Tochter Kornelia und Schwiegersohn Siegfried. Sohn und Schwiegersohn, beide Berufsfeuerwehrmänner und beide Weinbau-Kellerfacharbeiter, werden die lange Winzer-Familientradition der Kieslings fortführen.

Ernst, Andreas und Siegfried (v. l.) ziehen bezüglich Weinqualität an einem Strang. Kiesling

Immer auf Qualität bedacht, wie es Ernst Kiesling vorgelebt hat. Einen ausdrucksstarken und vollmundigen Charakter sollen die Kiesling-Weine haben, ist man sich generationenübergreifend einig. „Dabei hilft das pannonische Klima“, weiß Andreas, „eine Klimainsel in Form eines Halbkessels mit warmen Herbstnebeln aus den Marchauen.“

Ende September starten die Kieslings die Lese 2021. „Ich glaube, es wird keine riesige, aber eine sehr gute Ernte, weil das Traubenmaterial gesund ist“, so der Junior weiter. In diesen Lesetagen heißt es zeitig in der Früh aus den Federn hüpfen: Wegen der Hitze wird oftmals schon ab drei Uhr morgens mit der Lesemaschine geerntet. In Folge werden die Trauben mittels modernster Kellertechnik verarbeitet.

Von der Qualität des Endprodukts – vom Riesling über Welschriesling, Weißburgunder, Grüner Veltliner bis hin zu Muskateller, Chardonnay, Gemischter Satz und Bernsteinwein (weiße Cuvée, ein Projekt der Marchweingärtner) kann man sich auch bei einem der Hoffeste der Kieslings überzeugen.

weingut-kiesling.at