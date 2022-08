Dürre bremst auch in NÖ Stromversorger

Werbung

Als drittheißester der Messgeschichte wird der heurige Sommer in die Annalen der Meteorologen eingehen. Speziell der Juli war um 1,1 Grad wärmer als im langjährigen Mittel – Bundestemperatur-Rekord mit 37,8 Grad am 23. Juli in Seibersdorf – und mit 30 Prozent weniger Niederschlag vor allem in Ostösterreich deutlich zu trocken.

Abgesehen von lokalen Unwettern mit Starkregen, Murenabgängen und kleinräumigen Überschwemmungen zeichnet sich ein sehr niederschlagsarmes Jahr 2022 ab.

Die Dürre wirkt sich nicht nur auf Menschen und die Natur gravierend aus. Auch die Stromerzeugung via Wasserkraft in Niederösterreich leidet.

Aus Flüssen wurden Rinnsale, die gerade noch genügend Wasser für die Fischaufstiegshilfen und Mühlbäche führen, sagt Hannes Taubinger, Landessprecher des Vereins Kleinwasserkraft Österreich.

Entlang der Thaya im Waldviertel seien einige der NÖ-weit 612 Kleinwasserkraftwerke sogar komplett gestanden. „Auch im Wiener Neustädter Raum schaut es wirklich traurig aus.“ Wegen der Hitzewellen und Dürre wird über Kleinwasserkraft heuer um ein Fünftel weniger erzeugt werden, schätzt Taubinger. Das sind 70 bis 100 Mio. Kilowattstunden weniger Strom.

Auch der Verbund, mit seinen vier Donau-Laufkraftwerken Ybbs-Persenbeug, Melk, Altenwörth und Greifenstein, hat im ersten Halbjahr mit 3,3 Milliarden Kilowattstunden um 6,7 Prozent weniger Strom erzeugt als im langjährigen Schnitt.

Die EVN liege mit ihren fünf Speicherkraftwerken und 67 Laufkraftwerken auf dem Niveau der letzten Sommer, „die alle relativ trocken waren“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach. „Wir erzeugen aktuell 180 Megawatt aus Kleinwasserkraft.“ Das sei aber um 10 bis 15 Prozent weniger als in einem regenreichen Sommer möglich wäre.

Wie niedrig die Pegelstände zum Teil sind, zeigt sich am Speicherkraftwerk Ottenstein: „Wir müssen die für die Stromerzeugung entnehmbare Wassermenge von 5 m 3 in den Kamp leiten, damit er nicht austrocknet“, sagt Zach.

Das Stromdefizit aus Wasserkraft mussten die NÖ-Energieversorger aus dem überregionalen Stromnetz der APG ausgleichen. Allein im Juli wurden 306 Gigawattstunden bezogen.