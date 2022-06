H₂: Ein kleines Gas mit großer Zukunft

Werbung

Österreichs wichtigstes Exportland ist Bayern, das sich gerade zum europaweiten Wasserstoff-Vorbild mausert. Der „blau-weiße“ Freistaat beheimatet Weltkonzerne wie Linde, Airbus und Siemens, innovative Start-ups und Forschungsinstitute von Weltrang. Sie alle glauben an eine Wasserstoff-Zukunft und tüfteln konkret daran seit September 2019.

Wasserstoff (H₂) eignet sich bestens als Energiespeicher, um etwa Überschussstrom aus dem Sommer in den Winter zu bugsieren. Es ist gasförmig, verflüssigbar und gefroren lager- und transportierbar und kann auch als „Luftwaschmaschine“ Kohlendioxid (CO₂) in Biomethan, also Erdgas, binden. H₂ ist auch ein Mittel, um unserer 80-prozentigen russischen Erdgas-Abhängigkeit zu entkommen.

Es grünt so grün

269 Akteure aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft treiben als „Wasserstoffbündnis Bayern“ (H₂.B) die Entwicklung von praxisrelevanten Wasserstoff-Technologien voran. Sie investieren 100 Millionen Euro in ein Wasserstoff-Technologie-Anwendungs-Zentrum in Pfeffenhausen (Kreis Landshut) und wollen bis 2025 bayernweit 100 Wasserstofftankstellen errichten. Die paktierte Wasserstoff-Strategie mit Zeitplan und Maßnahmen gibt es in Bayern schon seit zwei Jahren. Österreich hinkt hinterher: Der Bund präsentierte seine Wasserstoff-Strategie letzten Donnerstag.

Wir dürfen uns bei der Umsetzung nicht so viel Zeit lassen wie bei der Strategieerstellung Jochen Danninger

Für Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) gehe die Strategie, die UVP-Verfahren beschleunigen soll und 125 Millionen Euro an Fördergeld für Wasserstoff-Projekte (IPCEI) und Innovationen bereitstellt, in die „richtige Richtung“. „Wir dürfen uns aber bei der Umsetzung nicht so viel Zeit lassen wie bei der Strategieerstellung“, so Danninger. Er pocht auf klare Rahmenbedingungen. Alles andere wäre nämlich „Gift in der Sache und für Innovationen“.

Was mit Wasserstoff in Bayern schon alles möglich ist, erfuhr eine NÖ-Wirtschaftsdelegation bei einer zweitägigen Pressereise nach München, wo nicht nur ein Brennstoffzellen-Auto mit Wasserstoff betankt wurde. Da wäre etwa die Umrüstung von Diesel-LKW und -Bussen auf Wasserstoffantrieb vom Start-up Keyou. Oder die Biomethan-Kraftwerke (Power-To-Gas, bis zu 50 Megawatt) von Electrochaea, wo uralte, mit Nährsalzen gefütterte Mikroorganismen aus Wasserstoff und Kohlendioxid, das etwa in Müllverbrennungsanlagen anfällt, Biomethan erzeugen.

Oder eben der Prototyp eines mobilen, hybriden Wasserstoff-Aggregats von SFC Energy und dem NÖ-Hightech-Unternehmen Test-Fuchs aus Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen/Thaya), das grüne Baustellen bzw. netzunabhängige Stromversorgung in entlegenen Gebieten ermöglicht.

„Die Bayern sind uns einen Schritt voraus“, bilanziert WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker bei der Tour durch die H₂-Tech-Betriebe. Das sei klar. Jetzt gehe es darum von den besten zu lernen und sich auszutauschen. Niederösterreich und Bayern seien ja traditionell starke Partner in Sachen Energie und Technologie. „Damit ist die Basis für Kooperationen im zukunftsträchtigen Themenfeld Wasserstoff schon gelegt.“

EVN: Wasserstoff kann nur Zwischenstufe sein

Für die EVN stellt Wasserstoff nur eine Zwischenstufe dar. „Grünes Methan daraus zu machen, also CH₄, wäre unseres Erachtens besser“, findet Vorstand Franz Mittermayer. Grünes Methan wäre nämlich in der existierenden Gas-Infrastruktur einfach nutzbar.

Für eine komplette Erdgas-Substitution der neun Milliarden Kubikmeter, die in Österreich jährlich verbraucht werden, wären für die zusätzliche Produktion allein von Strom 140 Donaukraftwerke wie Wien-Freudenau nötig, um Wasserstoff mit dem Energieinhalt von neun Milliarden m3 Gas zu erzeugen.

Eine Herkules-Aufgabe, die nur mit einem Technologie-Mix und enormen Importen von Energie nach Österreich und Niederösterreich stemmbar sein wird. „So oder so wird man auch künftig vom Ausland abhängig sein, die Frage ist von welchen Ländern“, sagt Mittermayer.