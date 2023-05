Donauschifffahrt erholt sich nach Pandemie

76.000 Schiffseinheiten haben im Jahr 2022 die neun Schleusen, die sich am österreichischen Abschnitt der Donau befinden, passiert. Als Schiffseinheit zählen sowohl gewöhnliche Ausflugs- und Güterschiffe als auch sogenannte „Schubverbände“, bestehend aus einem motorisierten Schubschiff, welches zwei oder vier unmotorisierte Leichter anschiebt. Durch die Pandemie hat sich die Anzahl der geschleusten Schiffseinheiten stark gewandelt. Waren es im Vor-Corona-Jahr 2019 noch rund 100.000 Schiffseinheiten am österreichischen Abschnitt der Donau, sank die Zahl während der Pandemie, 2020 und 2021, auf 50.000 bis 60.000 Schiffseinheiten pro Jahr.

„Diese Entwicklung ist vor allem auf den Wegfall der touristischen Schifffahrt während der Pandemie zurückzuführen. Der nationale und transnationale Güterverkehr war auch während der Coronazeit aufrecht, um Lieferketten nicht zu unterbrechen und Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, sagt Christoph Caspar, Pressesprecher von viadonau, der österreichischen Wasserstraßengesellschaft.

Christoph Caspar: „Ökologische Projekte sind uns sehr wichtig.“ Foto: viadonau Johannes Zinner

Das Tochterunternehmen des Klimaschutzministeriums ist für die drei Wasserstraßen im Land, Donau, March und Thaya, verantwortlich und verfolgt das Ziel, die Durchgängigkeit dieser Wasserstraßen sicherzustellen. „Wir sind das für die Donau, was die Asfinag für die Autobahnen ist. Auch eine Wasserstraße muss regelmäßig gewartet werden“, so Caspar. Das Team von viadonau sucht ganzjährig nach Seicht- oder anderen Problemstellen, die vor allem für schwerbeladene Schiffe zur Gefahr werden könnten. Wird eine solche Stelle entdeckt, wird mit Baggerungen oder flussbaulichen Maßnahmen so gut wie möglich entgegengewirkt.

Fischbestand ist während der Pandemie gewachsen

Generell befinde sich viadonau in einem ständigen „Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und Ökologie“. So ergab eine von dem oberösterreichischen und niederösterreichischen Landesfischereiverband in Auftrag gegebene Studie, dass sich der Fischbestand in den Pandemiejahren 2020 und 2021 eindeutig erholt hat. Im Bereich Engelhartszell in Oberösterreich war die Jungfischdichte 2021 doppelt so hoch wie 2022, im Juni 2020 betrug sie sogar fast das Achtfache des 2022er-Wertes. Grund sei der von Schiffen ausgelöste Wellenschlag, welcher vor allem den noch nicht zur Gänze entwickelten Jungfischen schadet.

„Wir kennen das Problem und versuchen die Blockwurf-Steine, die an vielen Ufern präsent sind und vielen Jungfischen das Leben kosten, durch natürliche Uferstrukturen zu ersetzen“, erzählt Caspar. Außerdem sollen trockengefallene Nebenarmsysteme wieder an den Hauptfluss angebunden werden.