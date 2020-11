Das „Gansl-Essen“ ist rund um den Martinstag am 11. November aus der österreichischen Küche nicht wegzudenken. In diesem Zeitraum herrscht in den Gasthäusern und bei den Direktvermarktern normalerweise eine hohe Nachfrage nach dieser Spezialität. Österreicher verbrauchen jährlich 600.000 Gänse. 26 Prozent davon stammen aus der Region. Da Gastronomie und Hotellerie aufgrund des Lockdowns im November aber schließen müssen, ist das auch für die Gansl-Saison ein herber Schlag – und für die Bauern, die auf ihren Produkten sitzen bleiben.

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger appelliert an die österreichische Bevölkerung trotz des Lockdowns nicht auf das Martini-Gansl zu verzichten. „Bestellen Sie Ihr Gansl. Unsere Wirtsleute, aber auch unsere Bäuerinnen und Bauern bieten, was Sie brauchen und haben Unterstützung verdient. Geben wir dem heimischen Gansl den Vorzug!“

Zertifizierte Gansl auf der Genuss-Landkarte

Um Wirte und regionale Bauern in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, stellt das Netzwerk Kulinarik für Ama Genuss Regionen Betriebe ein ganz besonders Service zur Verfügung: Unter www.genussregionen.at können Interessierte mittels Genuss-Landkarte Wirte und Direktvermarkter mit Gansln, die nach dem Ama Genuss Regionen Gütesiegel zertifiziert sind, einfach finden und dort ihr regionales Gansl abholen oder bestellen.

Das Ama Genuss Regionen Gütesiegel steht für gesicherte Qualität, Herkunft aus Österreich, kurze Transportwege und frische Zubereitung. Aus den 1.095 zertifizierten Betrieben gibt es 35 Manufakturen und Direktvermarkter, die Gansl anbieten.

