Anfang März gingen die Wirtschaftskammer-Wahlen über die Bühne, am 11. Mai findet jetzt die konstituierende Sitzung des NÖ Wirtschaftsparlaments statt. Im Rahmen dieser wird auch das neue Präsidium gewählt. Wie zu erwarten lautet der Wahlvorschlag des Wirtschaftsbundes für das Amt des WKNÖ-Präsidenten auf Wolfgang Ecker, Landesobmann des NÖ Wirtschaftsbundes. Damit geht eine Ära zu Ende: Sonja Zwazl ist dann nach über 20 Jahren an der Spitze der WKNÖ nicht mehr deren Präsidentin.

Franz Gleiß WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl.

An der Front des Wirtschaftsbundes NÖ, der eine Teilorganisation der ÖVP ist, wurde Zwazl bereits 2018 von Ecker abgelöst. Laut Wirtschaftsbund NÖ-Direktor Harald Servus sei Wolfgang Ecker erfolgreicher Unternehmer und Teamplayer. Außerdem würden ihn „Handschlagqualität, konsequentes Handeln sowie seine Leidenschaft für die Arbeit in der Wirtschaftskammer“ auszeichnen. „Gemeinsam mit allen Fraktionen werden wir den Kurs der Wirtschaft in den nächsten fünf Jahren aktiv gestalten“, so Ecker zu seiner neuen Aufgabe. Gerade in schwierigen Zeiten, wie es sie aktuell gebe, sei Zusammenhalten wichtig – dies bedeute für ihn auch ein Zusammenrücken auf Sozialpartnerebene.

Neue Vizepräsidenten: Stift und Salzer

Der Wahlvorschlag des Wirtschaftsbundes für die Vizepräsidenten lautet auf Kurt Hackl und Thomas Salzer. Letzterer ist Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich und wird neu in der Funktion als Vizepräsident sein. Das WKNÖ-Präsidium werden als kooptierte Vizepräsidenten Nina Stift, Christian Moser und der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes, Thomas Schaden, komplettieren. Stift ist ebenfalls neu in ihrer Funktion. Dieter Lutz und Josef Breiter sind damit nicht mehr Vizepräsidenten der WKNÖ.

Wahlvorschlag von allen Delegierten unterzeichnet

Der Wahlvorschlag für das Präsidium wurde laut Auskunft von Wirtschaftsbund-Direktor Servus bereits im Vorfeld des Wirtschaftsparlamentes von allen 95 Delegierten zustimmend unterzeichnet. „Das ist ein klares Zeichen für die gute Gesprächsbasis und Zusammenarbeit zwischen allen Fraktionen. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken“, so Servus.

Beim Wirtschaftsparlament am 11. Mai werden besondere Sicherheitsvorkehrungen gelten. Nur die Hälfte der Delegierten wird teilnehmen. „Auch die Redebeiträge werden auf ein notwendiges Minimum reduziert“, so Servus.

Bei den Wirtschaftskammer-Wahlen im März hat der Wirtschaftsbund NÖ 71,46 Prozent der Stimmen und knapp 78 Prozent der Mandate erhalten.