Ihm folgt am 1. Mai Helmut Weinwurm (51) als alleiniger Chef nach, gab die Österreich-Tochter des deutschen Technologiekonzerns Bosch am Dienstag bekannt.

Der gebürtige Niederösterreicher Weinwurm ist seit 1997 in unterschiedlichen Positionen für Bosch tätig. Er ist Absolvent des Kollegs für Maschinenbau in Wien und der Fachhochschule für Internationale Wirtschaftsbeziehungen in Eisenstadt.

Fouquet war 33 Jahre lang in der Bosch-Gruppe in verschiedenen Funktionen aktiv - in Deutschland, Großbritannien, in der Türkei und zuletzt in Österreich.