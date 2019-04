Das Waldviertler Unternehmen Sonnentor, Hersteller von Biokräutern und -tees, hat eine neue Geschäftsführung: Gründer Johannes Gutmann tritt kürzer, während die bisherigen Prokuristen Manuela Raidl-Zeller, Gerhard Leutgeb und Klaus Doppler nun gemeinsam das Steuer übernehmen.

„Ich bleibe weiterhin Teil der Geschäftsführung, werde mich aber vermehrt aus dem Tagesgeschäft zurückziehen“, erklärt Gutmann und begründet dies wie folgt: „Ich möchte noch mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, das ist mir sehr wichtig. Damit auch meine Enkelkinder noch die Chance haben in einer gesunden Umwelt aufzuwachsen, möchte ich mich auch verstärkt gesellschaftspolitisch engagieren. Der erste Schritt ist meine Unterstützung beim Klimavolksbegehren und ich habe noch weitere ‚Spinnereien‘ in Planung.“



Aufgabenteilung im neuen Führungsgespann

Die neuen Geschäftsführer von Sonnentor kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Manuela Raidl-Zeller fokussierte sich bisher auf die Werteentwicklung des Unternehmens, Gerhard Leutgeb hatte fast zwei Jahrzehnte die Obhut über die Finanzen und Klaus Doppler kümmerte sich um die Personalagenden. Jeder einzelne von ihnen bekommt nun als Geschäftsführer mehr Verantwortung. Manuela Raidl-Zeller wird sich in Zukunft neben der Produktentwicklung auch vermehrt auf die Vermarktung der rund 900 Bio-Produkte konzentrieren. Unterstützung bekommt sie von Michael Kormesser, der langjährige Vertriebsleiter übernimmt die Prokura für seinen Fachbereich. Auch im Controlling gibt es eine neue Prokuristin. Astrid Hörmann wird Gerhard Leutgeb im Bereich Finanzen unterstützen. Klaus Doppler hat bereits seine Aufgaben als operativer Leiter der Personalabteilung übergeben, um sich nun als Geschäftsführer mehr auf die Themen Standortentwicklung und Qualitätsmanagement zu fokussieren.

Mehr Zeit, um Wissen und Visionen zu teilen

Johannes Gutmann hat drei Jahrzehnte lang Sonnentor von einer One-Man-Show zum international agierenden Unternehmen aufgezogen und allein in Österreich dadurch 330 Arbeitsplätze geschaffen. „Unser Auftrag ist es diese auch in Zukunft zu sichern. Gemeinsam möchten wir Sonnentor in eine strahlende Zukunft begleiten. Basis dafür sind hochwertige und innovative Bio-Produkte, ein stabiles Vertriebssystem und ein gesundes Wachstum“, ist sich das neue Geschäftsführungsteam einig. Der Gründer vertraut auf die Kompetenzen seiner Mitunternehmer: „Sie alle haben in ihrer Zeit bei Sonnentor ein gutes Gespür für die Marke entwickelt und wissen welche Werte uns wichtig sind. Ich vertraue ihnen und bin sicher, dass das Unternehmen jetzt in noch mehr guten Händen liegt. So bleibt mir mehr Zeit unser Wissen und unsere Visionen mit anderen zu teilen und über die nationalen Grenzen hinauszutragen.“