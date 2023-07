Staugefahr auf den Routen in den Süden und Westen Österreichs

Die Niederösterreichinnen und Niederösterreicher genießen bereits seit einer Woche ihre Ferien. Nun folgen ihnen die übrigen Bundesländer. Auch in Oberösterreich, Steiermark, Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg endet heute das Schuljahr. Gleichzeitig starten vier deutsche Bundesländer sowie Teile der Niederlande in die Sommerferien. Entsprechend dichter wird das Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten Richtung Süden.

Der ÖAMTC rechnet bereits am Freitagnachmittag mit Reisewellen aus den Ballungszentren, die Hauptverkehrsrouten in West- und Südösterreich werden ab Samstagfrüh überlastet sein. „Den größten Zeitverlust gab es am letzten Wochenende in Slowenien, 20 Kilometer stockender Verkehr von der Grenze bei Spielfeld (A9) bis Maribor wegen Baustellen. Diese Baustellen sind im Verzug. Es ist damit zu rechnen, dass sie auch noch am nächsten Wochenende ein Nadelöhr darstellen“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Weitere Verzögerungen werden vor dem slowenisch-kroatischen Grenzübergang bei Gornji Macelj erwartet.

Mögliche Staupunkte aus Sicht des ÖAMTC:

A2, Süd Autobahn, Bereich Villach

A4, Ost Autobahn, Baustelle Bruck an der Leitha-Ost - Knoten Bruckneudorf,

A8, Innkreis Autobahn, Grenzstelle Suben

A9, Pyhrn Autobahn, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, die Baustellenbereiche St. Pankraz – Windischgarsten und Inzersdorf – Klaus sowie Gratkorn Nord – Übelbach

A10, Tauern Autobahn im gesamten Verlauf, speziell im Raum Salzburg und Tunnelgruppe Werfen sowie vor der Mautstelle St. Michael im Lungau

A12, Inntal Autobahn, Gegenverkehrsbereich Wörgl, Großraum Innsbruck

A13, Brenner Autobahn, im gesamten Verlauf, speziell zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke

B179, Fernpass Straße, zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

B177, Seefelder Straße, im gesamten Verlauf

L197/B197, Arlbergpass, wegen Sperre des Arlbergtunnels

Foto: ÖAMTC

„Heuer wird noch mehr los sein, als im vergangenen Jahr. Schon beim Ferienstart am vergangenen Wochenende kam es auf der Tauern Autobahn (A10) vor dem Katschbergtunnel und der Mautstelle St. Michael zu ersten Staus im heurigen Sommerreiseverkehr“, sagt ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler. In Salzburg treten mit Freitag auch wieder viele Abfahrts- und Durchfahrtssperren für den Transitverkehr in Kraft. „Wir werden auch ein Auge darauf werfen, ob diese Verbote eingehalten werden. Natürlich gibt es im Stau auch immer wieder Situationen, in denen man uninformierten Reisenden noch Auskunft erteilen kann,“ so Thaler.

Während der Sommerferien werden Thaler und seine Kollegen abwechselnd an den Samstagen auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Walserberg und St. Michael im Lungau im Einsatz sein. Schon kleine Pannen können hier zu kilometerlangen Staus führen. Auf ihren Motorrädern haben die Stauberater die Möglichkeit, defekte Fahrzeuge schnell zu erreichen und wieder flott zu machen.

In Tirol gibt es Fahrverbote

In Tirol gelten wieder Fahrverbote für den Urlaubertransit auf mehreren Landesstraßen in den Bezirken Kufstein, Reutte, Innsbruck und Innsbruck Land, informiert der ÖAMTC. Damit soll massivem Ausweichverkehr bei Staus auf den Hauptverbindungen entgegengewirkt werden. Die Fahrverbote sind von 8. Juli bis 10. September jeweils samstags, sonntags sowie am 15. August von 07 bis 19 Uhr in Kraft. Zusätzlich können auch Dosierampeln zum Einsatz kommen. Außerdem wurden für die Samstage während des Sommers Lkw-Fahrverbote auf der Inntal Autobahn (A12) und der Brenner Autobahn (A13) verhängt. Damit will man langen Staus an den Hauptreisetagen entgegenwirken.

Electric Love bringt viel Verkehr rund um den Salzburgring

An diesem Wochenende kann auch das Electric Love Festival Staus verursachen. Das geht seit gestern, Donnerstag, am Salzburgring über die Bühne. Die meisten Besucherinnen und Besucher reisen über die West Autobahn (A1) - Abfahrt Thalgau und die Enzersberg Landesstraße (L117) oder über die Wolfgangsee Straße (B158) an. Vor allem bei der Abreise am Sonntag prognostiziert der ÖAMTC Stau.

Höhepunkt des Reiseverkehrs wird Ende Juli bis Anfang August erwartet

Den Höhepunkt der Reisewelle prognostizieren die ÖAMTC-Experten jedoch erst für Ende Juli bis Anfang August, denn da beginnen die Ferien in Bayern und Baden-Württemberg und es muss mit langen Blechkolonnen gerechnet werden.

Samstag bleibt der stärkste Reisetag

In den vergangenen Jahren haben sich die Reiseströme zwar zum Teil auch auf andere Wochentage verlagert, jedoch bleibt der Hauptreisetag der Samstag. Speziell bei Schlechtwetterphasen verlagerten sich die Rückreiseströme in den vergangenen Jahren aber bereits auf den Donnerstag.

Die Rückreisewelle hat ihre Höhepunkte ab Mitte August sowie in den ersten beiden September Wochenenden (Ferienende West- und Südösterreich, Bayern und Baden-Württemberg).

Einen Überblick über die Routen und mögliche Staus kann man sich im Staukalender des ÖAMTC verschaffen: https://www.oeamtc.at/staukalender/app/