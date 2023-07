Journalismus-Verein vergibt Stipendien an Nachwuchstalente

Themen suchen, den Dingen auf den Grund gehen und Geschichten erzählen – für Print, Online, Fernsehen und Radio: In nur einem Jahr bietet der „Verein zur Förderung des Journalismus in Niederösterreich“ vier Nachwuchstalenten die Möglichkeit, die journalistische Arbeit in all ihren Facetten kennenzulernen.

Dazu vergibt der Verein vier Stipendienplätze. Beginn des Programms ist im Oktober 2023. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiten dann je drei Monate (32 Stunden pro Woche) bei den NÖ Nachrichten (NÖN), beim ORF NÖ, dem Kurier und in der Kommunikationsabteilung eines NÖ-Unternehmens mit.

Gesucht werden dafür Personen, die nicht älter als 25 Jahre sind, einen Bezug zu Niederösterreich haben und bereits über journalistische Vorerfahrung verfügen – in Form eines Studiums oder beruflicher Praxis.

„Ein Netzwerk für die Zukunft aufbauen“

„Das Besondere an diesem Stipendium ist, dass junge Menschen journalistische Praxis sammeln und so nicht nur die ersten Schritte im Journalismus machen, sondern sich auch ein Netzwerk für die Zukunft aufbauen können“, betont der Obmann des NÖ-Journalismusvereins und NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger und ergänzt, dass auch der Blick hinter die Kulissen einer Kommunikationsabteilung eines renommierten Unternehmens bzw. einer Institution „eine für das weitere Berufsleben unbezahlbare Erfahrung“ sei.

Bewerbungen können bis 11. August online eingereicht werden. Bei der Bewerbung sind ein Motivationsschreiben und, falls vorhanden, Arbeitsproben hochzuladen. Eine Jury entscheidet nach Bewerbungsgesprächen über die Vergabe der vier Stipendien-Plätze. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten neben einer Einstiegsmöglichkeit in den Journalismus monatlich 1.000 Euro brutto.

Lohninger ermutigt junge Talente, die Möglichkeit zur einjährigen Ausbildung zu ergreifen: „Unabhängiger Journalismus war noch nie so wichtig wie heute. Gute Journalistinnen und Journalisten werden also auch in Zukunft am Arbeitsmarkt gefragt sein. Die Anforderungen werden aber höhere sein als in den vergangenen Jahrzehnten – sowohl in technischer als auch in handwerklicher und ethischer Hinsicht. Mein Appell an junge Menschen: Wenn ihr Journalistin oder Journalist werden wollt, lasst euch durch nichts davon abschrecken.“

Hier kann die Bewerbung eingereicht werden: https://noe-journalismusverein.at/stipendium/