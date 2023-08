EVN senkt Strom- und Gaspreise ab September

Ab September können alle Neu- und Bestandskunden der EVN günstigere Strom- und Gasangebote abschließen. Beim Strom liegt der neue Optima Garant12 bei 22,5 Cent pro Kilowattstunde netto und beim Gas bei 9,5 Cent netto.

Für Bestandskunden, etwa jene Kundinnen und Kunden, die sich in den letzten Monaten für den Optima Garant12 entschieden haben, ergibt sich durch den Umstieg ein Preisvorteil von 15 Prozent bei Strom und 19 Prozent bei Gas. Ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Verbrauch von 3.500 kWh Strom und 15.000 kWh Gas spart sich mit dem neuen Angebot insgesamt rund 573 Euro, „wobei allerdings Effekte aus der Strompreisbremse der Bundesregierung nicht berücksichtigt sind“, sagt Herwig Hauenschild, Geschäftsführer der EnergieAllianz Austria GmbH.

Die Preismaßnahmen, die die EVN KG an ihre Kundinnen und Kunden weitergibt, entsprechen in Summe einer Entlastung in dreistelliger Millionenhöhe, heißt es in einer Aussendung. Die neuen Angebotspreise verstehen sich alle mit einem Jahr Preisgarantie und Vertragsbindung. So profitieren Kundinnen und Kunden von einer Preis-Stabilität über den kommenden Winter.

Die Bestandskunden der EVN KG werden in den nächsten Wochen via Brief oder E-Mail in zwei Wellen über das neue Angebot informiert. Die EVN Energievertriebsgesellschaft m.b.H. & Co KG ist Teil der EnergieAllianz Gruppe. Als Energievertriebs- und Energiehandelsgesellschaft versorgt das Unternehmen mehr als 500.000 Haushaltskunden mit Strom und etwa 220.000 Haushaltskunden mit Erdgas.