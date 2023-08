NÖ-Betriebe werden ihre Preise steigern

Rund die Hälfte der NÖ-Unternehmen geht davon aus, dass sie in den nächsten zwölf Monaten die Preise für ihre Produkte und Dienstleistungen erhöhen müssen. Das zeigt das aktuelle WKNÖ-Wirtschaftsbarometer.

„Sie müssen die Preise erhöhen, weil sie selbst immer weiter steigenden Kosten ausgesetzt sind“, sagt Jochen Flicker, der Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). „Da geht es nicht um Gewinnsteigerungen, sondern schlicht um die Existenz unserer Betriebe.“

Preistreiber sind Löhne und Energiekosten

Als Preistreiber und Ursache für die zu erwarteten Preissteigerungen wirken in erster Linie die Löhne und Gehälter. Auch die Energiekosten bzw. Ausgaben für Kraftstoffe gefolgt von Kosten für Vorleistungen und Materialien spielen eine gewichtige Rolle.

Jochen Flicker ist Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk in der WKNÖ. Foto: Michael Schelberger

Für Flicker sei es dringend nötig, „die Spirale der immer größeren finanziellen Belastungen für unsere Betriebe zu durchbrechen.“ Davon würden Betriebe und Beschäftigte gleichermaßen profitieren. „Die Energiekosten müssen endlich wieder auf ein für alle verträgliches Maß gesenkt werden. Überstunden, längeres Arbeiten im Alter und Wechsel von Teilzeit- auf Vollzeit müssen sich finanziell besser lohnen.“

„Spielraum“ für Investitionen fehlt

Sinnvoll wären aus Sicht des WKNÖ-Spartenobmanns auch Anreize für Investitionen. Zwar ist das Investitionsklima im niederösterreichischen Gewerbe und Handwerk etwas besser als im gesamten Branchenschnitt. So denkt im Gewerbe und Handwerk immerhin noch jeder dritte investierende Betrieb an Neuinvestitionen, im NÖ-Schnitt sind es nur 28 Prozent.

Umgekehrt gar nicht investieren wollen in den nächsten zwölf Monaten im NÖ-Schnitt 30 Prozent der Unternehmen, im Gewerbe und Handwerk sind es dagegen nur 25 Prozent.

„Tatsache ist, dass auch uns im Gewerbe und Handwerk vielfach der finanzielle Spielraum für Investitionen fehlt. Der Großteil der Investitionen gehen rein in den Ersatzbedarf“, warnt Flicker. Bei Neuinvestitionen liegen bei Niederösterreichs Gewerbe- und Handwerksbetrieben Digitalisierungsmaßnahmen an erster Stelle, gefolgt von Investitionen im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit, sowie in Innovationen.