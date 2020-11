„Wir freuen uns, dass unsere Forderung zu den steuerfreien Gutscheine Gehör gefunden hat und von der Regierungskoalition aufgegriffen wird. Wir Unternehmerinnen und Unternehmer bedanken uns traditionell zu Weihnachten bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz. Ganz besonders möchten wir das in einem so herausfordernden Jahr wie dem jetzigen tun“, sagt Wirtschaftsbund Niederösterreich Landesobmann WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker. „Nachdem Weihnachtsfeiern heuer nicht möglich sind, wollen viele Unternehmen dafür mehr Weihnachtsgutscheine ausgeben. Durch die höheren Freibeträge wird das unterstützt und ein Ausgleich für die entfallenden Weihnachtsfeiern geschaffen.“

„Mit der Gesetztesänderung werden Weihnachtsgutscheine und andere Sachzuwendungen von Unternehmen bis zu 365 Euro pro Mitarbeiter steuerbefreit“, erklärt Wirtschaftsbund NÖ Direktor Harald Servus. „Damit wird es den Unternehmen ermöglicht, mehr Weihnachtsgutscheine an ihre Beschäftigten auszugeben, ohne dass diese dafür Lohnsteuer zahlen müssen. Davon profitieren auch die Betriebe im Handel, in der Gastronomie oder in anderen Branchen die Gutscheine anbieten, denn diese werden auch ausgegeben und nicht gespart“, so Servus. „Damit wird eine Win-Win Lösung für Beschäftigte und Betriebe geschaffen und die Konjunktur wird auch belebt.“

„Wichtig für den Erfolg dieser Maßnahme ist, dass die Gutscheine auch von heimischen Betrieben kommen und nicht von den großen Onlineriesen“, sagt WBNÖ Landesobmann Wolfgang Ecker. „Nachdem es rechtlich aber nicht möglich ist, die Steuerbefreiung auf Gutscheine von heimischen Unternehmen zu beschränken, braucht es hier den Zusammenhalt und die Solidarität von Unternehmen und Mitarbeitern. Ich appelliere deshalb an alle Unternehmerinnen und Unternehmer nur Gutscheine auszugeben, die auch unseren regionalen Betrieben zu Gute kommen.“

Möglichkeiten dafür gäbe es genug, sind die Vertreter des NÖ Wirtschaftsbundes überzeugt. „Es gibt zahlreiche betriebsübergreifende Gutscheinlösungen von Gemeinden oder Regionen wie zum Beispiel den Buckltaler in der Buckligen Welt“, sagt WBNÖ Direktor Harald Servus. „Außerdem gibt es einige branchenspezifische Initiativen für Gutscheine bei kleinen Betrieben wie zum Beispiel im Buchhandel oder Gutscheine der NÖ Wirtshauskultur für die Gastronomie."

„Die erweiterte Steuerbefreiung für Weihnachtsgutscheine bringt wichtige Impulse für die Kaufkraft und die Konjunktur,“ so Ecker und Servus zu der geplanten Steuererleichterung. „Wir müssen gemeinsam alles daransetzen, dass diese Gutscheine dann auch den heimischen Betrieben zu Gute kommen.“