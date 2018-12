Kleidung, Elektronik, Schmuck und Bücher wanderten am Vormittag besonders gern ins Einkaufssackerl. Noch beliebter sind allerdings Gutscheine. In den Einkaufszentren in Eisenstadt und Oberwart verbuchte man einen Run darauf. Im McArthurGlen Designer Outlet Parndorf war der Parkplatz ebenfalls gut gefüllt.

"Wir sehen heuer dem besten Weihnachtsgeschäft in der Geschichte des Designer Outlet Centers Parndorf entgegen", sagte Centermanager Mario Schwann bei einem Rundruf zur APA. "Der Schneefall hat die Kunden offenbar nicht davon abgehalten, zu uns zu fahren. Wir haben eine ähnliche Frequenz wie an den letzten beiden Wochenenden. Für uns hat das Weihnachtsgeschäft allerdings schon am 8. November mit dem Christmas Late Night Shopping begonnen. Auch der Blick Friday lief besonders gut", so Schwann.

Im Landessüden, im Einkaufszentrum Oberwart (EO), wurde am dritten Einkaufssamstag - anders als an den vorangegangenen Adventsamstagen - ordentlich eingekauft. "Bis jetzt war der Black Friday sehr stark. Die beiden ersten Weihnachtseinkaufssamstage haben unsere Kunden offenbar eher zum Gustieren genutzt und erst einmal geschaut, was gekauft wird. Beliebt sind wie jedes Jahr eigentlich die Klassiker: Gutscheine, Kleidung, Elektronik und Bücher. Bei den Gutscheinen merken wir heuer besonders stark, dass das ein sehr großes Thema ist. Diese werden nach den Feiertagen gleich im Sale eingetauscht. Somit wird der Gutschein quasi mehr wert", meinte EO-Centermanagerin Alexandra Wieseneder.

In der Landeshauptstadt ließen sich die Besucher des Einkaufszentrums Eisenstadt (EZE) zunächst etwas bitten. "Ich denke, dass die Kunden aufgrund des Wetters erst gegen 10.30 Uhr zu uns gekommen sind. Aber seither ist - genauso wie auch schon gestern - sehr viel los", teilte Zentrumsleiterin Karin Perger mit. Mit dem heutigen Geschäft zeigte man sich zufrieden. Die Nummer eins waren Gutscheine, auch Schmuck wurde häufig gekauft. "Der 8. Dezember war heuer ein schwächerer Tag - vielleicht weil die Leute einfach aus Prinzip nicht einkaufen gehen wollten", mutmaßte Perger. Das Weihnachtsgeschäft lief trotz des Ausreißers bisher gut. "Wir haben anlässlich unseres 15-Jahr-Jubiläums keinen Black Friday sondern Black Days gefeiert. Da wurde schon fließig für Weihnachten eingekauft."