Gutscheine waren Top-Geschenk im Burgenland

Weihnachtsgeschenke haben im Burgenland einen hohen Stellenwert. Laut der KMU Forschung Austria gaben 89 Prozent der Befragten an, ein Geschenk kaufen zu wollen. Im Durchschnitt seien sieben Geschenke gekauft worden.

Für Handelsbetriebe war bemerkbar, dass dieses Jahr gezielter und bewusster eingekauft wird. Bei kleinen Geschenken, Spontankäufen und Dekorationen war eine gewisse Zurückhaltung bemerkbar, jedoch wurde im engen Familien- und Freundeskreis nicht gespart. Am häufigsten schenkten die Burgenländerinnen und Burgenländer Gutscheine, gefolgt von Spielwaren, Kosmetikprodukten und Büchern. Auch Kleidung, Genussmittel, Schmuck, Elektro- und Sportartikel wurden gerne geschenkt. Laut Wirtschaftskammer-Spartenobfrau Andrea Gottweis sei der burgenländische Handel mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden.

„Die Entlastung der Handelsbranche ist dringend notwendig"

Die heuer relativ lange Adventzeit wirkte sich hier auch positiv aus. Aber trotz der guten Umsätze, kämpft der Handel noch immer mit explodierenden Energiekosten. „Die Entlastung der Handelsbranche ist dringend notwendig, denn die ist durch die multiplen Krisen seit fast schon drei Jahren doppelt betroffen: Die Betriebe spüren die Energiekrise enorm und die Unternehmen können die erhöhten Kosten nicht eins zu eins weitergeben. Dazu kommt, dass die Kundschaft den Gürtel enger schnallen muss.

Die Kostenexplosion verringerte in den vergangenen Monaten die Marge, die im Bereich des Handels ohnehin geringer ist als in anderen Wirtschaftssektoren“, so Gottweis. Immerhin, ist sie erleichtert, werde der Energiekostenzuschuss verlängert.