NÖ-Erzeuger wollen von Spielzeugmangel profitieren

Nach Baustoffen und Halbleitern drohen heuer sogar einzelne Spielwaren zu Weihnachten knapp zu werden. Besonders deutsche bzw. europäische Spielwarenhersteller, die in Fernost fertigen lassen, ringen mit den langen Laufzeiten der Schiffe und den stark erhöhten Transportkosten.

„Die Container-Preise haben sich vervierfacht, die Schiffe sind vier Wochen auf See unterwegs und warten noch mal zwei Wochen im Hafen auf das Entladen, und es herrscht Containermangel, weil mehr aus China nach Europa kommt als retour“, beschreibt Spielwaren-Händler-Obmann Andreas Auer die aktuellen Schwierigkeiten. Volle Regale bis zum 24. Dezember, wie es die letzten Jahre der Fall war, dürfe man sich heuer nicht erwarten.

Auer empfiehlt „so früh wie möglich“ das Wunschspielzeug im Handel zu besorgen und nicht damit bis zum „Late-Shopping“ zu warten. Jetzt seien die Lager voll und die Waren bestellt. „Wir sind bereit für das Weihnachtsgeschäft. Und falls einzelne Spielwaren nicht mehr erhältlich sind, werden wir Ersatzprodukte finden“, verspricht Auer.

Keine Probleme bei heimischen Herstellern

Lieferprobleme, Engpässe oder Produktionsstillstand sind den heimischen Spielwaren-Produzenten fremd. Das traditionsreiche Holz-Konstruktionsspielzeug Matador wird in Waidhofen a. d. Thaya gefertigt und aus Markersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) in die ganze Welt verschickt. „Wir haben den Vorteil, dass wir mit 100 Prozent Hartholz-Anteil heimische Rotbuche verarbeiten, das in Österreich und Europa in Fülle vorhanden ist“, sagt Matador-Geschäftsführer Michael Tobias.

Österreich ist „spielereich“

Die Corona-Krise, die Wiederentdeckung der Regionalität und der Öko-Trend bescherte dem NÖ-Unternehmen mit Sitz in Markersdorf jetzt schon neue Interessenten weltweit und spürbar mehr Umsatz, sagt Tobias. „Ob wir aber vom Spielwarenmangel aus Fernost profitieren, wird sich erst in der Weihnachtszeit herausstellen.“

Auch Bioblo aus Tulln zählt sich zu den Gewinnern der Lieferprobleme der Konkurrenz, die in Fernost fertigen lässt. Das im Jahr 2015 von drei Familienvätern gegründete Spielwarenunternehmen lässt seine bunten „biologischen Blöcke“ aus Holz und recyceltem Kunststoff im Spritzgussverfahren in Kroatien fertigen und vertreibt sie exklusiv im eigenen Webshop.