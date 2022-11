NÖ-Handel ringt mit Online-Riesen um Black Friday

Werbung

Neun von zehn Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher planen heuer Geschenke für Weihnachten zu kaufen und wollen dafür durchschnittlich 320 Euro ausgegeben. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der KMU-Forschung Austria. Zu den beliebtesten Geschenken zählen auch heuer Gutscheine, Spielwaren oder Bekleidung. 37 Prozent der Befragten wollen die Weihnachtsgeschenke in ihrer Umgebung kaufen, das sind um sieben Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. „24 Prozent geben an, verstärkt bei inländischen Onlineshops kaufen zu wollen, was ein Plus von 13 Prozentpunkten bedeutet. Der Trend geht in die richtige Richtung", sagt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP).

Gemeinsamer Rundgang beim #ichkauflokal-Partnerbetrieb „Einzigartig Creativshop“ in St. Pölten: von links: WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, Landesrat Jochen Danninger, Einzigartig Creativshop-Geschäftsführerin Ulrike Neidhart, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Einzigartig Creativshop-Geschäftsführerin Annelies Seidl und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Foto: Klaus Engelmayer

Um regionale Händler im Weihnachtsgeschäft zu unterstützen, wollen Land und Wirtschaftskammer Niederösterreich den Black Friday mit dem niederösterreichweiten Aktionstag "#ichkauflokal" neu besetzen. "Wir wollen mit dieser Aktion das Bewusstsein dafür schärfen, lokal einzukaufen, weil wir damit auch den regionalen Betrieben etwas Gutes tun“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). „Aufmerksamkeitskampagnen wie #ichkauflokal unterstützen unsere heimischen Betriebe und unterstreichen die Wichtigkeit der Regionalität“, ergänzt Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Konsumentinnen und Konsumenten können im Rahmen des Aktionstags bei einem Gewinnspiel ihre Rechnungen vom 25. November einreichen und haben damit die Chance, Geld zurückzubekommen. Voraussetzung ist, dass bei niederösterreichischen Unternehmen eingekauft wurde.

NÖ-Handel zeigt sich "vorsichtig optimistisch "

Der NÖ-Handel zeigt sich trotz aktueller Herausforderungen durch Energiekrise, Teuerung und Co. vorsichtig optimistisch. „Niederösterreichs Handel geht davon aus, dass das Vorjahresniveau gehalten werden kann“, sagt WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer. Im Vorjahr setzte der Handel im Weihnachtsgeschäft rund 300 Millionen Euro um. Das Weihnachtsgeschäft sei gerade für Branchen wie den Spielwarenhandel, Uhren- und Schmuckhandel, Parfümeriewarenhandel oder Buchhandel wichtig.

Knapp 1.600 NÖ Unternehmen unterstützen die Lokalkampagne #ichkauflokal als Partnerbetriebe.

