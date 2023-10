NÖ-Werbebranche liefert exklusive Einblicke

Am 4. Oktober drehte sich im Conference Center Laxenburg beim erstmalig stattfindenden Werbemonitor LIVE alles um das Thema Werbung. Die WKNÖ Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation lud Mitgliedsbetriebe ein, sich im Rahmen der Veranstaltung mit der Situation am Werbemarkt auseinander zu setzten. Geteilt in zwei Speaker-Sessions teilten Kommunikationsexpertinnen und -experten ihr Wissen über aktuelle Entwicklungen innerhalb der Marketingwelt.

Die WKNÖ lud zum Fachgespräch über Werbung und Marketing. v.l.n.r.: Fachgruppengeschäftsführer Clemens Grießenberger, Fachgruppenobmann-Stv. Wolfgang Kessler, Speaker Max Niederschick, Agnes Jaglarz und Michael John, Fachgruppenobmann Andreas Kirnberger, Fachgruppenobmann-Stv. Timm Uthe und die Speaker Herbert Sojak und Jürgen Sykora. Foto: Christian Mikes, Chr.Mikes

Von Social-Media-Trends, über die Nutzung von Suchmaschinenoptimierung und künstlicher Intelligenz bis hin zu Tipps für erfolgreiches Selbstmarketing oder Ratschlägen, um nicht in teure Steuerfallen zu tappen - bei der Veranstaltung wurde auf die unterschiedlichsten Bereiche eingegangen. Im Zentrum des Events stand der Beitrag von Michael John. Der CEO der österreichischen Digitalagentur LOOP New Media sprach über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Kreativbranche.