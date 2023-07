DJ Timmy Trumpet bestellt seine Trompeten in Niederösterreich

Der Weltmarktführer im Bereich der Konzerttrompeten kommt aus Mank (Bezirk Melk). Durch jahrzehntelange Erfahrung und Zusammenarbeit mit Profis wie der Trompeterlegende Hans Gansch oder dem australischen Jazzmusiker James Morrison vertrauen Musikerstars, Orchester und Kapellen aus der ganzen Welt dem NÖ-Unternehmen. So auch der berühmte DJ Timmy Trumpet, der seine markante mattschwarze Trompete bei Schagerl bestellt. In einem Interview mit der NÖN vor fünf Jahren sagte er: „Ich spiele nur auf österreichischen Trompeten, weil die Österreicher die besten Blechblasinstrumente machen.“

Sein Management bestellt im Jahr bis zu 15 Trompeten bei Schagerl. Warum? Der australische DJ ist dafür bekannt, am Anfang seiner Konzerte kurz ein paar Takte auf der Trompete zu spielen und sie anschließend seinem Manager zuzuwerfen. „Fängt der Manager die Trompete, kann er sie beim nächsten Auftritt wieder verwenden, fängt er sie nicht, muss beim nächsten Auftritt eine neue Trompete her“, erklärt Christian Salzer, der bei Schagerl für den Verkauf zuständig ist.

Der weltberühmte DJ Timmy Trumpet bestellt seine Trompeten bei Schagerl. Foto: Viktoria Hödl

Auch andere bekannte Namen wie der Konzerttrompeter Thomas Gansch, Bruder von Hans Gansch, die Bands Mnozil Brass, LaBrassBanda und die Wiener Symphoniker zählen zu den treuen Kunden. Thomas Gansch hat mit Schagerl sogar seine eigene Trompete – das Ganschhorn – entworfen. Die Besonderheit an dieser Trompete ist, dass sie auch einhändig gespielt werden kann. Neben den namhaften Künstlern beliefert Schagerl außerdem rund 140 Orchester aus über 70 Nationen.

Japan-Konzert markierte internationalen Durchbruch

Begonnen hat die Manker Erfolgsstory auf dem internationalen Parkett mit einer Schagerl-Trompete und einem Solo-Konzert in Japan in den Neunzigerjahren. Der Wiener Philharmoniker Solo-Trompeter und spätere Professor am Mozarteum Hans Gansch begeisterte dort die Massen mit seinem Spiel. „Im Publikum waren Leute von Yahama, die geglaubt haben, er spiele auf ihrem Instrument“, erinnert sich Geschäftsführer Karl Schagerl. Es hat sich aber schnell herumgesprochen, dass es doch keine Yahama war. Daraufhin tauchte ohne Ankündigung eine japanische Familie via Schmalspurbahn im Manker Musikhaus auf und kaufte sich eine Trompete. „Das war der Moment, wo wir wussten: Jetzt sind wir international gelandet“, sagt Schagerl.

Qualität durch Freude an der Arbeit

Von Meisterkursen über Blechblas-Festivals bis zur eigenen Künstlerszene reicht die Palette, mit der Schagerl bei Musiker-Profis und dem Blechblas-Nachwuchs punkten will. Die Meisterinstrumente kosten zwar bis zu 5.000 Euro oder mehr, es gibt aber auch für Einsteiger und Schulen erschwinglichere Schagerl-Instrumente. Hergestellt in Taiwan, Qualitätskontrolle in Mank. „Ein junger Musikschüler, der Thomas Gansch als Idol hat, kann sich ja nicht gleich ein Ganschhorn kaufen“, sagt Schagerl.

Das Qualitätsversprechen stehe bei dem Instrumentenbauer jedenfalls an vorderster Stelle. Das merke man auch an der Atmosphäre in den Werkstätten, in denen jährlich rund 700 Trompeten, Posaunen und Hörner geformt, verschweißt und gehämmert werden. „Das ist keine Fabrikshalle wie in großen Firmen, sondern da wird mit Freude und viel Leidenschaft gearbeitet und die beste Arbeit geliefert.“ Außerdem sind Englischkenntnisse für Mitarbeitende des „Zentrums für Blasmusikinstrumente“ ein Must (engl. für 'Pflicht').

Ein Kühlschrank als Wundermittel

Wenn man sich eine Trompete oder ein Flügelhorn ansieht, stellt sich möglicherweise die Frage, wie das Instrument in die jeweils richtige Form gebogen wird. Geliefert werden die einzelnen Teile, wie zum Beispiel der Schallbecher, nämlich in gerader Form. Als Schallbecher, auch Schallstück und Schalltrichter, bezeichnet man das Ende der Röhre eines Instruments. Früher wurde dafür Blei verwendet. Da der Umgang mit Blei aber nicht nur giftig, sondern auch äußerst gefährlich ist, wurde dieser Herstellungsprozess längst verboten. Heutzutage funktioniert das ganz anders: mit Temperaturen um minus 80 Grad.

Am Bild sieht man die bereits gebogenen Schallbecher. Foto: Viktoria Hödl

Genauer gesagt gelingt das Biegen mit einem eigenen Kühlschrank, der diese Temperaturen erreichen kann. Um den Schallbecher zu biegen, wird eine nicht gefrierende Flüssigkeit in den Becher eingefüllt und dieser dann von beiden Seiten verschlossen. Danach kommt er in den Kühlschrank und kann anschließend je nach Belieben gebogen werden. Die Flüssigkeit im Schallbecher beginnt zu schwingen und so lässt sich das Instrumententeil verbiegen. Mit Wasser wäre dies nicht möglich.

Instrumentenbau ist beliebte Lehre

Die Firma Schagerl gibt es bereits seit dem Jahr 1961, sie hat sich auf den Bau von Trompeten, Flügelhörnern und Posaunen spezialisiert. Seit 2008 produziert sie zusätzlich auch Schlagzeuge und stellt außerdem maßgeschneiderte Instrumente her. Jährlich produziert die Firma Schagerl rund 700 Instrumente. Ende 2019 konnte bereits das 100.000ste Schagerl-Instrument gefertigt werden. An einem Instrument sitzen die insgesamt 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon drei Meister-Instrumentenbauer, schon einmal etwa 40 Stunden. Dieses durchläuft dabei verschiedene Stationen, damit möglichst effizient gearbeitet wird. Somit werden im Normalbetrieb ca. 15 bis 20 Instrumente pro Woche gefertigt.

Für eine Trompete benötigen die Instrumentenbauerinnen und Instrumentenbauer um die 40 Stunden. Foto: Viktoria Hödl

Wer bei einem Instrumentenhersteller arbeiten möchte, hat die Möglichkeit, eine Lehre als Instrumentenbauerin oder Instrumentenbauer zu machen. Während der Ausbildung kann man sich dann für eine Spezialisierung, wie zum Beispiel auf Holzblas-, Blechblas- oder Saiteninstrumente, entscheiden. Beim Instrumentenhersteller Schagerl liegt der Fokus in der Lehrausbildung auf den Blechblasinstrumenten. „Der Nachwuchs ist für uns das Allerwichtigste. Wir können die Lehrausbildung nach unseren Bedürfnissen gestalten“, sagt Schagerl. Momentan lernen drei Lehrlinge – zwei aus Niederösterreich und einer aus Oberösterreich – in der Manker Blechblas-Schmiede. Die drei spielen selber ein Instrument. „Das ist auch wichtig. Es braucht ja in unserem Beruf diese gewisse Liebe zum Instrument, dass man es erlebt. Das motiviert auch.“

Prinzipiell gebe es zwar keinen Mangel an Instrumentenbauerinnen und -bauern, aber viele machen sich nach der Ausbildung selbstständig. „Daher ist es umso wichtiger, die Lehrlinge selbst auszubilden, um sie auch in der Firma zu behalten“, betont Salzer.

Auch die bayrische Blechblasformation LaBrassBanda setzt auf Instrumente aus dem Hause Schagerl. Im Bild: LaBrassBanda-Schlagzeuger Manuel da Coll (r.) mit Michael Schiller (l.), Artist Support International bei Schagerl. Foto: privat

Längere Wartezeit bei Meisterinstrumenten

Wer ein Instrument von Schagerl kaufen möchte, kann das prinzipiell gleich vor Ort machen. Bei den Meisterinstrumenten müsse man jedoch mit einer Wartezeit von drei bis sechs Monaten rechnen, sagt Schagerl. Ausprobieren kann man sie aber allemal vor Ort. Salzer empfiehlt, sich vorab einen Termin auszumachen. Dadurch könne sichergestellt werden, dass genügend Auswahl vorhanden ist und etwaige Fragen abgeklärt werden können. Auch beim Kauf eines Schlagzeugs empfiehlt es sich, vorab einen Termin zu vereinbaren.

Ambitionierte Pläne

Für 2024 plant Schagerl jedenfalls einen Ausbau der Räumlichkeiten. „Wir wollen bessere Testmöglichkeiten schaffen, vergrößern die Ateliers für Profis und auch für unsere internationalen Workshops. Wir erweitern auch unsere Werkstätten“, sagt Firmenchef Schagerl. Der Erlebnisfaktor und die Kundenservicierung sollen so auch verstärkt werden. „Fast täglich kommen Kunden aus aller Welt zu uns. Wir wollen letztendlich zum Zentrum der ,Trumpet Making World' (Anmerkung, engl. für Weltzentrum der Trompetenmacher) werden“, sagt Karl Schagerl.

Links

Schagerl Music GmbH