Kosmetik aus Leopoldsdorf erobert die Welt

Das rhythmische Rattern von verschiedenen Maschinen erfüllt den Raum, auf Förderbändern flitzen Kartons vorbei, Robotergreifarme schnellen umher. Hier, in der Abfüllung des Unternehmens GW Cosmetics, wird gerade die Augenbrauenfarbe „RefectoCil“ in Tuben gefüllt, verschraubt, beschriftet und gleich in Kartons verpackt, pro Tag bis zu 50.000 Stück — alles vollautomatisch.

In der Mitte des Raumes steht die neueste Maschine, die kürzlich in Betrieb gegangen ist und die Produktivität noch weiter erhöht. Kostenpunkt für den komplexen Roboter: ungefähr 1,2 Millionen Euro. Hier zeigt sich klar die Strategie des 1930 gegründeten Unternehmens: „Wir sind technologieaffin, Automatisierung und Digitalisierung haben für uns einen sehr hohen Stellenwert“, erklärt Geschäftsführer Matthias Wächter.

Das sei auch wichtig, um mit den immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen und dem Bedarf nach stetig neuen Produkten in der Kosmetikbranche mitzukommen.

GW Cosmetics produziert ungefähr 800 verschiedene Fertigartikel. Dabei findet jeder Schritt, von der Produktentwicklung in der hauseigenen Forschungsabteilung über die Produktion bis zur Verpackung und dem Versand hier, am Standort in Niederösterreich, statt. Neben der Augenbrauen- und Wimpernfarbe „RefectoCil“ wird auch Naturkosmetik hergestellt, zum einen für die eigene Marke „Master Lin“, zum anderen für Kunden wie beispielsweise die Drogeriemarktkette BIPA oder die Haarpflegeserie des Wiener Friseursalons „Less is More“.

Interview mit Unternehmenseigentümer Rainer Deisenhammer

RefectoCil heißt Ihr berühmtes Produkt. So gut wie jede Frau kennt es, aber die wenigsten wissen, dass es in Leopoldsdorf bei Wien produziert wird …

Rainer Deisenhammer: Das stimmt, die meisten glauben, das kommt aus Frankreich oder den USA. Die Firma GW hieß früher Gschwendtner. Der Friseur Josef Gschwendtner begann 1930 in einem Hinterhof im neunten Wiener Gemeindebezirk Haarfarben zu entwickeln und zu produzieren. Kurze Zeit später wurde mit RefectoCil das erste professionelle Färbemittel für Augenbrauen und Wimpern auf den Markt gebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm ein Bekannter von ihm, ein Engländer, den Vertrieb des Produkts in Großbritannien und die internationale Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf. Ich habe das Unternehmen 2004 gekauft und konnte auf dieser Basis sehr gut aufbauen.

Wo liegen Ihre wichtigstenMärkte?

Deisenhammer: In absoluten Zahlen ist es sicher Deutschland, dann Großbritannien. Sehr gefragt sind wir auch in den nordischen Staaten, Polen und Australien. In den USA sind wir ebenfalls aktiv, aber da gab es bisher ein Problem: Dort ist seit 1934 das bei uns gängige Färben von Wimpern und Augenbrauen mit oxidativen Farben nicht erlaubt. Aus diesem Grund haben wir für den amerikanischen Markt eine neue Formulierung mit Silber-Nitrat entwickelt. Diese wurde 2022 zugelassen und wir haben auch ein Patent dafür. Nun dürfen wir in den USA offiziell Augenbrauen- und Wimpernfarbe verkaufen und diese auch entsprechend bewerben. Davon versprechen wir uns mittelfristig sehr viel.

Aus Ihren Schilderungen kann man schließen, dass das Geschäft gut läuft?

Deisenhammer: Wir sind sehr zufrieden. Vor allem die Corona-Zeit hat uns einen Schub gegeben, der bis heute geblieben ist. Ich habe im März 2020, zu Beginn des ersten Lockdowns, eigentlich damit gerechnet, dass wir in diesem Jahr mindestens ein Viertel unseres Umsatzes einbüßen werden. Auf einmal kamen im April Aufträge aus Großbritannien, Australien – alle aus dem Retailbereich. Wir konnten es zunächst nicht glauben und haben uns gedacht, die haben sich in der Kommastelle geirrt. Damals mussten Friseursalons und Kosmetikerinnen geschlossen halten, aber das hat dem Do-it-yourself-Markt einen massiven Boom beschert.

Für Ihre Produkte benötigen Sie viele Vor-Produkte und Rohstoffe. Inwiefern sind Sie von Lieferketten-Problematiken betroffen?

Deisenhammer: Wir haben schon vor Jahren begonnen, uns weg von China und Fernost und wieder mehr Richtung Europa bzw. USA zu bewegen. Dadurch wurden die Transportwege verkürzt und auch die Kommunikation wurde verbessert. Außerdem haben wir nie versucht, unsere Partner bis zum letzten Cent auszuquetschen. Das hat sich gerade in der jüngsten Vergangenheit bezahlt gemacht.

2030 werden 100 Jahre GW Cosmetics gefeiert – wo soll das Unternehmen Ihrer Vision nach dann stehen?

Deisenhammer: Wir wollen in den nächsten Jahren den Weg, den wir die vergangenen 20 Jahre gegangen sind, weitergehen. GW Cosmetics selber soll man kennen. Man soll wissen, wofür wir stehen – nämlich für Nachhaltigkeit, tolle Produkte und für „Made in Austria“.