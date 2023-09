Robotik-Talente aus NÖ als Vorbilder für die Zukunft

Verena Griesmayer, Sebastian Kawicher, Bernhard Klauninger, Timon Koch, Konstantin Lindorfer, Sven Oberwalder und Yasin Sahin: sie gehen alle auf die HTL Wiener Neustadt und sind das Gewinnerteam des diesjährigen Botball-Robotik-Wettbewerbs, wie bereits in den NÖN berichtet wurde. Die HTL Wiener Neustadt zählt im Bereich Robotik zur absoluten Weltspitze: Seit 2012 konnten zusätzlich zu den drei Gesamtweltmeistertiteln auch acht Gesamteuropameister, 12 Weltmeister-Einzeltitel und 22 Einzeltitel bei Europameisterschaften errungen werden.

Botball ist ein Bildungsprogramm, das unter anderem von der NASA gesponsert wird und weltweit Jugendliche für Forschung und Technik begeistern möchte. Bei Botball-Wettbewerben bekommen alle Teams die gleichen Bauteile und müssen damit vordefinierte Aufgaben lösen.

Wettbewerb in Florida dauerte sechs Tage

Bei der diesjährigen, sechstägigen Weltmeisterschaft in St. Augustin in Florida bestand die Aufgabe darin, dass zwei Roboter pro Team in einem modernen Rechenzentrum trotz ständiger Bedrohungslage den Betrieb aufrechterhalten und gleichzeitig gegen Cyber-Bedrohungen selbstständig vorgehen mussten.

Nachwuchs mit Lösungskompetenz gefragt

Von Seiten der Politik zeigt man sich von den Robotik-Talenten schwer beeindruckt: „Die HTL Wiener Neustadt ist gemeinsam mit dem Verein robo4you eine wahre Weltmeisterschmiede“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die Wiener Neustädter Robotik-Talente würden Spitzenleistungen quasi wie am Fließband produzieren. Das zeuge von hoher Kompetenz, Engagement und Teamgeist, so Mikl-Leitner und fügt hinzu: „Und zwar nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern auch beim Betreuerteam, das seit Jahren für die bestmöglichen Rahmenbedingungen sorgt.“

Sven Oberwalder, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bernhard Klauninger. Foto: NLK Pfeiffer, NLK Pfeiffer

Zudem hebt die Landeshauptfrau hervor, dass vor allem in den technischen Berufen Nachwuchs mit Engagement, Begeisterung und Lösungskompetenz gefragt sei, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. „Ich hoffe, dass die Wiener Neustädter Weltmeister vielen jungen Menschen in Niederösterreich als Vorbild dienen, dann ist die erfolgreiche Zukunft des Technologie- und Wirtschaftsstandorts Niederösterreich, und damit auch unser künftiger Wohlstand, gesichert“, sagt sie.

Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Technikerinnen und Technikern steigt enorm und das Angebot an Fachpersonal vor Ort entwickelt sich immer mehr zu einem wichtigen Kriterium bei der Standortentscheidung. „Es ist daher eine Investition in die Zukunft, Aktivitäten zu unterstützen, die junge Menschen für technische Berufe interessieren und ihre Freude am Entwickeln und Forschen wecken“, erläutert ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki, als Sponsor des HTL Robotik-Teams.

Gewinnerteam will „Hobby zum Beruf machen“

Das Weltmeisterteam hat sich bereits Gedanken über die Zukunft gemacht: „Dank dieser unglaublichen Erfahrung in Amerika und anderen Dingen, die wir in unserem Freigegenstand Robotik schon gelernt haben, sind die meisten aus unserem Team sehr interessiert an einer Arbeit, bei der wir unser Hobby zu einem richtigen Beruf machen könnten, aber in welche Richtung das gehen soll, wissen wir alle noch nicht“, so Verena Griesmayer. Aber zuerst einmal sei die oberste Priorität, die Schule abzuschließen.