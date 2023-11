305 Euro pro Monat: Die Niederösterreicher sparen nach wie vor gerne

305 Euro: So hoch fällt jener Betrag aus, den die Menschen in Niederösterreich im Schnitt pro Monat sparen. Bundesweit sind es 307 Euro. Das geht aus einer Umfrage hervor, die das IMAS International Institut im Auftrag der Erste Bank und Sparkasse durchgeführt hat. Laut Angaben der Bank sei die Summe, die die Menschen im Bundesland monatlich sparen, von 2014 bis 2021 kontinuierlich angestiegen. Auch heuer würde der Durchschnittsbetrag wieder anwachsen. Lediglich im Vorjahr war dies nicht der Fall.

Grundsätzlich seien die beliebtesten Anlageformen der NÖ-Landsleute nach wie vor die klassischen Sparformen. Auch das zeigte die IMAS-Studie, bei der 1.800 Personen befragt wurden. Einem Großteil der Menschen in Niederösterreich gehe es beim Sparen um die Sicherheit. So würden sich 8 von 10 der befragten Personen als sicherheitsbetonte Sparende bezeichnen. Neben der generellen Beliebtheit des Sparens würden laut der Raiffeisenbank St. Pölten auch die Zinsen eine Rolle spielen. Diese würden derzeit wieder höher ausfallen und das Sparen folglich wieder attraktiver machen.

Es hätten jedoch nicht ausschließlich die Sparprodukte von den gestiegenen Leitzinssätzen profitiert, heißt es von der Raiffeisenbank St. Pölten. Auch bei Wertpapierprodukten wie Anleihen, Anleihenfonds und EFTs gebe es durch diese Entwicklung attraktive Möglichkeiten. Hier würde es auf einen soliden Sockel ankommen, auf dem dann ein breites und diversifiziertes Portfolio aufgebaut werden kann. Dieses sollte an der individuellen Risikoneigung ausgerichtet sein. Auch die jeweiligen Fristen sollten auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden, heißt es von der Raika.

Um die richtigen Entscheidungen für die eigenen finanziellen Fragen zu treffen, rät die Raiffeisenbank dazu, sich bei den Bankberaterinnen und Bankberatern zu erkundigen. Sie stellen laut der von der Sparkasse beauftragten Studie für die Österreicherinnen und Österreicher auch die wichtigste Informationsquelle dar, wenn es um das Thema Finanzen geht.

Der Weltspartag genießt nach wie vor hohe Beliebtheit

Auch der Weltspartag bot in der vergangenen Woche die Möglichkeit, sich bei den Beraterinnen und Beratern der heimischen Banken zu erkundigen. Bei regionalen Schmankerln und Getränken habe man beispielsweise in der Raiffeisenbank in St. Pölten interessante Gespräche mit den Kundinnen und Kunden geführt. Die Bank zählte rund um die Weltspartage zirka 3.500 Besucherinnen und Besucher. Auch bei der Ersten Bank und Sparkasse nutze man diesen Anlass, um sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen. Alleine bei der Zaubershow für die jüngsten Sparerinnen und Sparer waren 300 Gäste vor Ort. Das Interesse am Weltspartag sei auch heute noch ungebrochen hoch, so die Bank.