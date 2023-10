Das Bausparen ist wieder gefragt

Der Weltspartag ist nicht immer am 31. Oktober: Manchmal wird der Weltspartag auf den letzten Arbeitstag davor verschoben, wenn der 31. Oktober auf das

Wochenende fällt. Sinn dahinter ist ja, dass die Banken und Sparkassen geöffnet haben.

Der Weltspartag wurde 1924 am Internationalen Sparkassenkongress in Mailand beschlossen. Davor war das Weltsparkasseninstitut gegründet worden. Der damalige

Direktor Filippo Ravizza war an der Gründung des Weltspartages beteiligt. Schon damals war es der ursprüngliche Sinn des Tages, Menschen auf der ganzen Welt den Wert des Sparens näherzubringen.