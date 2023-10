Diese Geschenke warten heuer auf die Sparerinnen und Sparer

Der Weltspartag blickt mittlerweile auf eine lange Tradition zurück. Bereits am 31. Oktober 1925 wurde dieser Tag, bei dem sich alles um das Thema Sparen dreht, zum ersten Mal gefeiert. Ein Jahr zuvor wurde er beim internationalen Sparkongress in Mailand erfunden. Laut der Sparkasse sei das Ziel des Weltspartages, Kindern den richtigen Umgang mit Geld sowie den Sinn des Sparens näherzubringen. So warten bei den Banken rund um den 31. Oktober Jahr für Jahr kleine Geschenke auf die Kids, aber oftmals auch auf erwachsene Sparerinnen und Sparer. Bei den kleinen Aufmerksamkeiten handle es sich laut den Banken dieses Jahr vorrangig um nachhaltige und regionale Produkte.

Die Raiffeisenbank setzt bei ihren Weltspartag-Geschenken auf Nachhaltigkeit

Die Raiffeisenbank Niederösterreich-Wien verschenkt zum Weltspartag nachhaltige und regionale Produkte, heißt es aus den verschiedenen Bankstellen. Je nach Standort in Niederösterreich fallen auch die Geschenke teilweise unterschiedlich aus. Bei der Raika Region St. Pölten dürfen sich die jüngsten Sparerinnen und Sparer etwa über Produkte aus Echtholz freuen. Dazu zählen Malstifte, ein Paddleball-Set sowie ein Wackelturm-Spiel. Für Erwachsene gibt es keine Geschenke. Anstelle der kleinen Aufmerksamkeiten wird Geld an regionale Institutionen gespendet. In Tulln erwarten die Kinder beispielsweise Jausenboxen aus Rübenzucker, Spardosen aus recyceltem Material oder ein Kinderkochbuch mit Rezepten und dazugehörigen Einkaufslisten. Darüber hinaus gibt es auch spezielle Sparangebote zum Weltspartag.

Neben den Geschenken wird es an vielen Raiffeisen-Standorten am 31. Oktober auch ein Rahmenprogramm geben. In der Raiffeisenbank Krems erwartet die Kundinnen und Kunden eine Bewirtung vor Ort sowie ein Artist, der eine Show samt Luftballons und Seifenblasen darbieten wird. In Tulln wird es Popcorn geben. Zudem können die Kinder Bilder mit Biene Sumsi machen.

Bei der HYPO Niederösterreich dreht sich alles um die Honigbiene

Auch bei der HYPO Niederösterreich spielen die Bienen im Rahmen der diesjährigen Weltsparwochen, die bereits am 23. Oktober gestartet sind, eine bedeutende Rolle. So gibt es für die Kundinnen und Kunden zum Beispiel Honig, Lippenpflegestifte mit Propolis und Tee. Die jüngsten Sparerinnen und Sparer werden mit neuem Lesestoff versorgt. Sie erwartet der vierte Teil der Hippo-Buchreihe: „Hippo und der Bienen-Summ-mit“.

In einer Aussendung zitierte die HYPO Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP), um auf die Bedeutung des Sparens hinzuweisen: „Der Weltspartag hat gerade heute eine wichtige pädagogische Funktion. Heutzutage kann beinahe alles online per Mausklick bestellt, digital und auch in Raten bezahlt werden. Umso wichtiger ist es, unseren Kindern und Enkelkindern das Sparen – für schwierige Zeiten, aber auch für größere Anschaffungen – und damit auch den Wert der Dinge wieder näherzubringen“.

Gewinnspiele und Kinderschminken bei der Volksbank

Bei der Volksbank Niederösterreich gibt es am Weltspartag kleine Aufmerksamkeiten sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene. Die kleineren Sparerinnen und Sparer dürfen sich auf Bilder- und Activity-Bastel-Bücher zum Thema Nachhaltigkeit freuen. Für die etwas älteren Kundinnen und Kunden gibt es ein Jausenbrett aus Holz. Zudem können die Gäste am Weltspartag bei verschiedenen Gewinnspielen teilnehmen. In ausgewählten Filialen haben Kids die Möglichkeit, sich schminken zu lassen. Genau wie die anderen Banken, betonte auch die Volksbank die Nachhaltigkeit ihrer Präsents. Mit einem Kapitalsparkonto hat auch die Volksbank ein Aktionsprodukt zum Weltspartag im Angebot.

Auch bei der Sparkasse und bei der Oberbank setzt man auf Regionalität

Wo die Geschenke für den Weltspartag herkommen, darauf hat auch die Sparkasse geachtet. So wären laut der Bank alle Produkte maximal in Deutschland produziert worden. Die Kinder dürfen sich zwischen Glitzerstiften, Radreflektoren und einem Sparefroh-Matador Bausatz entscheiden. Auch erwachsene Sparerinnen und Sparer sollen nicht leer ausgehen. Sie werden am Weltspartag vor Ort bewirtet.

Bei der Oberbank gibt es für die Kids Springseile, die in Oberösterreich hergestellt wurden sowie einen Kalender für die erwachsenen Kundinnen und Kunden.

In Zeiten der Teuerung: Bank Austria verzichtet auf materielle Geschenke

Im Gegensatz zu den anderen Banken setzt die Bank Austria auch dieses Jahr nicht auf materielle Geschenke. Angesichts der Teuerung, die viele Menschen im Land belastet, möchte die Bank ihre Ausgaben für den Weltspartag auf gemeinnützige Zwecke beschränken. Daher spendet die Bank Austria 100.000 Euro an die Aktion „Ein Funken Wärme“. Das Geld kommt armutsgefährdeten Menschen zugute. Weitere 10.000 Euro gehen an die CliniClowns.

Für die Kundinnen und Kunden gibt es im Zuge des Weltspartages noch bis zum 17. November attraktive Angebote wie beispielsweise ein Anlagepaket sowie ein spezielles Sparkonto für Kinder.

Je nach Bank, haben die Weltspartage bereits begonnen und gehen oftmals auch über den 31. Oktober hinaus. Bei der Raiffeisenbank geht das große Sparen heute, am 27. Oktober, los und endet am 31. Oktober. Bei der HYPO NOE dauern die Weltsparwochen noch bis 3. November. Bei der Bank Austria sogar bis 17. November.