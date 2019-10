Egal ob durch das erste Sparbuch von der Tante zur Geburt, durch den Bausparer, der von Opa eingezahlt wird, oder durch das Taschengeld, wovon immer ein kleiner Teil in die Spardose wandert – Das Sparen ist schon in Kindheitstagen präsent.

Durch Null- und Negativzinsen bringt das klassische Sparbuch schon seit einigen Jahren kaum mehr Erträge. Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko, Hypo Noe Vorstand Wolfgang Viehauser und der Wirtschaftsforscher Markus Fichtinger gaben einen Überblick über die derzeitige Spar-Situation und erklärten neue Strategien zum Vermögensaufbau.

Seit 1925 hat der Weltspartag am 31.Oktober in Österreich schon Tradition. Genauso traditionell wie dieser Tag, sind auch die Österreicher, was ihre Spar-Gewohnheiten betrifft. Das besagt eine Analyse des Teams Economica mit dem Titel „Wie spart Niederösterreich heute und morgen“, die von der Hypo Niederösterreich in Auftrag gegeben wurde. Das Sparbuch ist trotz Null- und Minuszinsen noch immer die beliebteste Sparform im Land. Beispielsweise ist der Anteil des auf Sparbüchern liegenden Finanzvermögens fünf Mal höher als der Anleihen-Anteil, bei Aktien war der Wert sogar sechs Mal so hoch. „Österreich ist Spar-Europameister“, meint Wirtschaftsforscher Markus Fichtinger, der die Analyse durchführte. Mit einer Sparquote von 7,7 Prozent lag der heimische Wert im Jahr 2018 deutlich über dem des Europaraumes, der nur 5,1 Prozent betrug.

Grundsätzlich besagt die Analyse, dass jeder Österreicher, durchschnittlich 15.621 Euro an Spareinlagen besitzt – insgesamt betragen die Einlagen des Landes rund 267 Milliarden Euro. Im Jahr 2000 hatte der österreichische Bürger nur rund 14.884 Euro auf dem Sparbuch. Berücksichtigt man aber die Inflations-Rate, sind 15.621 Euro des Vorjahres im Vergleich zum Ausgangsjahr 2000 nur mehr 11.095 Euro wert. Das bedeutet, die reale Kaufkraft der Sparguthaben ist um rund 25 Prozent niedriger als im Jahr 2000“, analysierte Wirtschaftsforscher Markus Fichtinger. In einem Nullzins-Umfeld, wie es seit zehn Jahren herrscht, hätte die Kaufkraft des Jahres 2000 nur durch eine Reduktion der Konsumausgaben, also grundsätzlich weniger zu kaufen und mehr zu sparen, oder durch andere Veranlagungen mit höheren Erträgen erreicht werden können.

Seit der Finanzkrise vor rund zehn Jahren hat sich auf dem Finanzmarkt sehr viel verändert. Die Europäische Zentralbank veranschlagt den Leitzins, an dem sich die europäischen Banken orientieren. Dieser Leitzins wurde für Einlagen zwischen Juli 2008 und März 2009 von 3,5 Prozent auf 0,25 Prozent gesenkt. Seit Juni 2014 gibt es in Österreich auch Negativzinssätze, das heißt also, dass der Sparende weniger für sein Geld auf dem Sparbuch zurückbekommt. Mit Stand 18. September 2019 beträgt der Negativzinssatz -0,5 Prozent.

Null-Negativzinssätze sind gekommen um zu bleiben

Besserung ist in den nächsten Jahren laut dem Wirtschaftsforscher nicht in Sicht, da sich die Konjunktur in den nächsten Jahren abschwächen wird, obwohl das Kapitalangebot weiterhin hoch ist. Auch strukturelle Probleme der öffentlichen Haushalte innerhalb der Eurozone seien weiter ungelöst und somit hemmend für die Zinssätze.

Wie können Sparende aber nun dennoch Vermögen aufbauen? Laut Wirtschaftsforscher Fichtinger werden „sichere“ Sparanlagen (Sparbuch, Giro-Konto,…) zukünftig weiterhin keine realen Erträge bringen. Daher müssen alternative Anlageklassen in den Finanzplan der sparenden mit eingebunden werden und somit auf individuelle Ziele und Bedürfnisse abgestimmte Investmentstrategien entwickelt werden.

NÖ Haushalte: 65.000 Euro Erspartes als Notgroschen

„Die richtige Spar-Strategie müssen die Kunden aber nicht alleine finden, sondern gemeinsam mit ihrem Bankberater“, erklärt Wolfgang Viehauser, Vorstand der Hypo Noe, und appelliert damit an die Beratungsdienstleistung der Banken. Durchschnittlich hätte jeder niederösterreichische Haushalt, laut dem Vorstand, rund 65.000 Euro täglich fälliges Sparguthaben zur Verfügung. „Genug, um eine kaputte Waschmaschine 130 Mal durch ein 500-Euro-teures Exemplar zu ersetzen“, erklärt Viehauser. Ein Notgroschen mache zwar Sinn, aber generell würden fünf bis sechs Monatsgehälter (zirka 10.000 Euro) für ein täglich verfügbares Sparbuch ausreichen. Der Rest würde längerfristig beispielsweise in Versicherungsprodukten oder Wertpapieren angelegt viel mehr Ertrag bringen. Oft seien aber die Berührungsängste der Kunden zu groß und es wäre umfassendere Beratung gefragt.

Auch Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) bekräftigte, dass klassisches Sparen kaum Ertrag bringe, sah aber dennoch in der Niedrigzinslage Chancen beispielsweise für Häuslbauer. Bei niedrigen Zinsen sei es günstiger möglich Projekte von Gemeinden, aber auch den Traum vom Eigenheim zu refinanzieren. „Unser Ziel ist, den Eigentums-Anteil weiter zu steigern – daher haben wir eine neue Wohnbaustrategie vorgestellt, die noch zielgenauere Förderungen vorsieht“, erklärt Schleritzko. „Als Land unterstützen wir so jährlich mehr als 45.000 Haushalte – gepaart mit den niedrigen Kreditzinsen ist daher jetzt auch eine gute Zeit, in den eigenen Hausbau zu investieren.“

Schleritzko: Weltspartag hat pädagogischen Wert

Der morgige Weltspartag habe aber laut Schleritzko ebenfalls auch einen oft vergessenen pädagogischen Wert. „Gerade in Zeiten, wo man mit einem Klick online seine Bestellung abgeben kann, ist es wichtig, dass wir unseren Kindern beibringen was es bedeutet, auf etwas hinzusparen. Dafür bietet der Weltspartag einen hervorragenden Rahmen, um unseren Jüngsten ein Vorbild zu sein“, meint der Finanzlandesrat.