Trotz Teuerung: Landsleute sparen monatlich 331 Euro

Werbung

Trotz der Teuerungen können rund 69 Prozent der Niederösterreicher im Schnitt 331 Euro im Monat zur Seite legen. Das zeigte eine repräsentative Marketagent-Umfrage im Auftrag der Hypo NÖ mit 229 Befragten aus NÖ und Wien. Zwei von fünf sagen, dass sie generell kein bzw. zu wenig Geld zum Sparen haben. Mit den Regionalsparwochen will die Hypo NÖ Landesbank beraterisch, pädagogisch und mit Geschenken Kinder und Eltern auf den Grundgedanken des ersten Weltspartags am 31. Oktober 1925 hinweisen: Den Spargedanken.

Werte verstehen, Ansparen lernen

Ein Klick im Internet reiche heute aus und das gewünschte komme bis zur Türschwelle, sagt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) im Rahmen der Pressekonferenz "So spart NÖ" in der Hypo NÖ Landesbank in St. Pölten. „Wir müssen den Jüngsten in unserer Gesellschaft den Wert von Dingen und die Bedeutung und den Sinn von Sparen unbedingt beibringen", appelliert der Landesrat und ermutigt gleichzeitig Eltern und ihre Kinder während der regionalen Weltsparwochen die Hypo NÖ Filialen zu besuchen.

Erspartes und Immobilie kann vor Altersarmut schützen

Erspartes könne auch vor Altersarmut schützen, ist Schleritzko überzeugt. Teuerung, Energiekrise und die Folgen des Ukraine-Kriegs haben jedoch den Handlungsspielraum für das Sparen verkleinert. Um gegenzusteuern und damit NÖ-Landsleute ihr hart erspartes Geld nicht für die gestiegenen Lebenserhaltungskosten aufwenden müssen, habe das Land NÖ im Juli den 312 Millionen Euro hohen Teuerungsausgleich mit etwa NÖ-Strompreisrabatt oder Schulstartgeld beschlossen, sagte Schleritzko

Wie wichtig die Thematik Ansparen sei, zeige auch die die Diskussion über die Eigenmittelerfordernis für Immobilienkredite: Für Wohnkredite gilt seit 1. August eine 20 prozentige Eigenkapitalquote, eine maximale Laufzeit von 35 Jahren und eine monatliche Kreditrate von maximal 40 Prozent des Haushaltseinkommen. Hier will das Land NÖ - nach Genehmigung durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) - mit einer 5-prozeitigen Landeshaftung auf die Eigenkapitalquote die Hürden für den Immobilienkredit senken bzw. die Laufzeit von Landeswohndarlehen von 27,5 auf 34,5 Jahre aufgestockt.

Inflation frisst Notgroschen auf Sparbuch bzw. -konto

Nach wie vor ist für 62 Prozent der Befragten das Sparbuch oder Sparkonto die beliebteste Sparform. Rund die Hälfte der Sparerinnen und Sparer spar ihr Geld als Notgroschen. Durchschnittliche Höhe des Notgroschens liegt bei 10.668 Euro, wobei 29 Prozent mehr als 10.000 Euro und 5 Prozent sogar mehr als 50.000 Euro auf einem Sparbuch oder Sparkonto liegen haben.

Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko und Hypo NÖ-Vorstand Wolfgang Viehauser laden zu den regionalen Weltsparwochen von 24. Oktober bis 4. November in die Hypo-Filialen ein. Foto: Hype NÖ / Bollwein

"Drei bis fünf Monatsgehälter, also von 5.400 bis rund 9.000 Euro, machen als Sicherheitspuffer bzw. Notgroschen durchaus Sinn", sagt Hypo NÖ-Vorstand Wolfgang Viehauser und warnt gleichzeitig, dass der Wert des Geldes bei diesen Anlagenformen durch die Inflation täglich weniger wird. "Die Zinsen auf dem Sparbuch oder Sparkonto können den Kaufkraftverlust nicht ausgleichen." Bei einem Notgroschen von 50.000 Euro könne man sich heute etwa 100 Waschmaschinen kaufen, in zwei oder fünf Jahren aufgrund der Inflation aber nicht mehr. "Wenn Sie nicht gerade Steine waschen, werden Sie diese Menge an Waschmaschinen zeit ihres Lebens nicht benötigen", scherzt Viehauser.

Wissen um Wertpapiere und Versicherung eher mau

Das Wissen um Wertpapiere und Versicherungen ist bei den befragten Niederösterreicher geringer als bei Sparbücher-, Sparkonten oder Bausparer: Nur 47 Prozent aus der Marketagent-Umfrage gaben an, dass sie sich sehr gut oder gut bei Wertpapieren auskennen, bei privaten Pensionsvorsorge sind nur sechs von zehn der Meinung, dass sich sehr gut oder gut auskennen. Bei Sparkonten hingegen sagten 85 Prozent und beim Bausparen 80 Prozent, dass sie sich sehr gut oder gut mit dieser Sparform auskennen.