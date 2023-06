JÖ-Bonusclub führt anonyme Mitgliedschaft ein

Im Jahr 2019 wurde in Österreich die JÖ-Karte als Bonuspunkte-Sammelkarte eingeführt. Mit dieser konnten Kundinnen und Kunden zuerst in den Filialen des Lebensmittelkonzerns REWE sogenannte „Ö´s“ sammeln, bei künftigen Einkäufen diese für Rabatte einlösen und so sich Geldausgaben ersparen. Jetzt, vier Jahre später, präsentieren die beiden Geschäftsführer Mario Rauch und Nikolai Scheurecker ein neues Mitgliedsmodell. Bei dem neuen Modell sind für eine Mitgliedschaft nur mehr eine E-Mail-Adresse und ein beliebig gewählter Name - wie ein Kosename, Kürzel oder Nickname - notwendig.

Niederösterreich „erspart“ sich am meisten durch Bonusclub

In Österreich haben zurzeit 57 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren eine JÖ-Mitgliedschaft. In Niederösterreich nützen aktiv 534.000 Frauen und 310.000 Männer regelmäßig ihre JÖ-Karte. Was dabei besonders heraussticht: Niederösterreich ist das Bundesland, das mit Abstand am meisten Geld durch die Nützung der JÖ-Karte durch Einlösen von Rabatten „spart“, konkret 216 Millionen Euro im Jahr.

In ganz Österreich beträgt die Summe laut den beiden Geschäftsführern seit dem Jahr 2019 rund 790 Millionen Euro. „Wir befinden uns in einer Zeit von multiplen Krisen. Gerade jetzt ist die Kundenbindung wichtiger denn je. Wir hoffen, dass wir das mit unserem neuen Modell noch verstärken können“, so Rauch.

Mehr Anonymität - weniger Daten

Hat man eine Mitgliedschaft beim JÖ-Bonusclub, musste man bisher allerlei persönliche Daten angeben. Neben Namen, E-Mail-Adresse und Anschrift bekam man auch maßgeschneiderte Angebote per Post zugeschickt. Dies war aber nur möglich, da das eigene Kaufverhalten gemessen wurde und dadurch entschieden werden konnte, welche Angebote am besten zu einem passen. Durch diese Besonderheit geriet der JÖ-Bonusclub immer wieder in den Fokus der Datenschutzbehörde.

Als Antwort darauf gibt es ab heute, 14. Juni, neben dem Basismodell und der Gold-Mitgliedschaft auch das „Alias“-Modell. Die Besonderheit: Hier müssen JÖ-Kundinnen und -Kunden lediglich eine E-Mail-Adresse und einen „Nickname“, also einen beliebig gewählten Namen, angeben. „Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit geben, auch Angebote von uns zu bekommen, ohne ihre Daten preisgeben zu müssen“, erklärt Geschäftsführer Rauch.

Was bedeutet die Neuerung für bestehende Kundinnen und Kunden?

Für alle Österreicherinnen und Österreicher, die bereits Mitglied beim JÖ-Bonusclub sind, ändert sich aber nichts, ihre Mitgliedschaft bleibt bestehen. Sie haben nun aber die Möglichkeit, auf das neue Modell umzusteigen.