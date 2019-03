221 Insolvenzen gab es in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres in Niederösterreich – um 9,1 Prozent weniger als im ersten Quartal 2018. Dies gab der Gläubigerschutzverband KSV1870 heute bekannt. Damit liegt Niederösterreich ganz im österreichweiten Trend – denn hier sind die Unternehmensinsolvenzen um 9,3 Prozent auf knapp über 1.220 Fälle zurückgegangen. Die nach Passiva bundesweit größte Insolvenz in diesem Zeitraum war jene der Alufix-Folienverarbeitungsgesellschaft m.b.H. aus Wiener Neudorf mit Passiva in Höhe von 52,5 Millionen Euro.

Auch Privatkonkurse werden weniger

Bei den Privatkonkursen war die Zahl ebenfalls rückläufig, in Niederösterreich hier aber stärker als im Bundestrend. Während in Niederösterreich die Fälle hier um 22,9 Prozent auf 319 zurückgegangen sind, waren es in ganz Österreich 12,5 Prozent weniger auf 2.428 Fälle. Diese hohen Rückgänge sind eine Folge der Insolvenzrechtsreform Ende 2017. Aufgrund derer stiegen 2018 die Zahlen der Privatkonkurse sprunghaft an – Ende 2018 ebbte dieser Trend wieder ab.