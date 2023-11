Niederösterreich liegt bei Sanierungsförderung auf vorletztem Platz

„Wenn man Bundes- und Landesförderung zusammennimmt, können höhere Förderbeträge abgeholt werden, als viele denken“, sagt Johannes Wahlmüller. In den Augen des Klima- und Energiesprechers bei Global 2000 wäre nun die ideale Zeit, sich mit der Modernisierung der eigenen vier Wände zu beschäftigen: „Gebäude dämmen, Fenster reparieren oder tauschen und alte Öl- und Gaskessel ersetzen, senkt die Heizkosten um bis zu 80 Prozent, macht unabhängig von Öl- und Gaslieferungen und entlastet die Klimabilanz.“

Um die Österreicherinnen und Österreicher für's Sanieren zu motivieren, zeigt die Umweltschutzorganisation anhand einer Beispielrechnung, wie viel Fördergeld Interessentinnen und Interessenten in Form eines Einmalzuschusses von Bund und Ländern erwarten können. Sie gehen von einem Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 120 m² aus, bei dem 85.000 Euro für Dämmung, Fenster- und Heizkesseltausch anfallen.

Bis zu 31.300 Euro für thermische Sanierung

In Niederösterreich können für die thermische Sanierung etwa 31.300 Euro als Einmalzuschuss abgeholt werden, zeigt die Anlyse von Global 2000. Die Summe teilt sich in eine Bundesförderung von 23.500 Euro und einen Landeszuschuss von 7.800 Euro für Sanierung und Heizkesseltausch. Wenn für das Projekt extra ein Bankkredit aufgenommen wird, steigt die Landesförderung auf bis zu 21.600 Euro. Das wurde in der Berechnung allerdings nicht berücksichtigt.

Niederösterreich liegt mit einem Förderanteil von etwa 37 Prozent der Gesamtkosten vor dem Burgenland auf dem vorletzten Platz. Am meisten Unterstützung aus der Landeskasse gibt es in Tirol. Hier werden etwa zwei Drittel der Kosten mit Fördersummen gedeckt.

Eine Sanierungsmilliarde pro Jahr

Um Sanierungstätigkeiten für die Österreicherinnen und Österreicher attraktiver zu gestalten und zu verhindern, dass Budgetmittel für Förderungen seitens des Landes zu schnell zur Neige gehen, fordern die Umweltschützer finanzielle Hilfsmittel in Form einer Sanierungsmilliarde pro Jahr. Parallel dazu sei es in ihren Augen sinnvoll, die Bundesförderung zu erhöhen.

Ein weiterer angesprochener Punkt ist die Informationslage. Vielen sei nämlich nicht bewusst, dass man sich hohe Förderung abholen kann. „Mangels ausreichender Information fehlt dann vielfach die Motivation für die wichtige Sanierung. Wir schlagen deshalb die Einrichtung einer gemeinsamen Anlaufstelle von Bund und Ländern vor, bei der alle Informationen zusammenlaufen und die kompetent und beratend zur Seite steht“, so Wahlmüller.

eNu hilft dabei, Häuser klimafit zu machen

Wer Unterstützung und Informationen rund um die Themen Photovoltaik, den Tausch von Öl- und Gasheizungen oder thermische Sanierung von Gebäuden benötigt, kann sich in Niederösterreich an die Energie- und Umweltagentur (eNu) wenden. „Das Angebot wird sehr gut angenommen, die Energieberatung NÖ verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 rund 10.000 individuelle Beratungsgespräche. Im Vorjahr waren es insgesamt 22.000“, sagt Pressesprecher Stefan Kaiser.

Über 80 Expertinnen und Experten sind aktuell für die eNu im Einsatz und unterstützen die kostenlose Telefon-Hotline, informieren bei Messen oder beraten in Einzelfällen konkret im Form von Einzelgesprächen. Das Informationsangebot reicht von der Planung, über den Bau und die Dämmung bishin zum Keller oder der Beschattung. Für mögliche Förderungen könne man sich anschließend an die Abteilung Wohnbauförderung des Landes NÖ wenden.

Anzahl der thermischen Sanierungen im Land steigt

Hier zeigt man sich zufrieden mit der aktuellen Situation in Niederösterreich: „Die verschiedenen Eigenheimsanierungsförderungen des Landes Niederösterreich in der thermischen Sanierung sind bereits jetzt als sehr attraktiv zu bewerten.“ Da die Förderung als Anreiz zum Handel gedacht sei, befürworte man dennoch höhere Summen. In den letzten Jahren sei ein klarer Trend in Richtung Eigenheimsanierung an den Förderzahlen ablesbar gewesen, so die Abteilung für Wohnbauförderung.

„Statt neu zu bauen entscheiden sich viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher dazu ein vorhandenes Haus zu sanieren oder ein bestehendes Einfamilienhaus um eine Wohneinheit zu erweitern“, heißt es. Wärend im Jahr 2019 rund 1.600 Wohneinheiten im Land saniert wurden, lag die Zahl 2021 bereits bei 2.800. Heuer ist sie noch einmal deutlich gestiegen, auf 6.000 sanierte Wohneinheiten. Allerdings schrecken nach wie vor viele Haushalte davor zurück, in eine thermische Sanierung zu investieren. Grund sei häufig das Hohe Zinsniveau und die gestiegenen Bau- und Energiekosten.