Kürzung, Konsolidierung, Fokussierung: AMS NÖ plant neues Förderregime

Qualifizierung von Fachkräften, Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit und Hilfen beim Jobeinstieg für Jugendliche, Frauen und Menschen mit Behinderungen: Auf diese Schwerpunkte will das Arbeitsmarktservice NÖ defenitiv seine Arbeitsmarkt-Fördermaßnahmen im Jahr 2024 ausrichten. Wie viel Geld dafür zur Verfügung stehen wird, ist aber voraussichtlich erst im November/Dezember klar. Eines ist garantiert: Das Budget wird schlanker. Ob das AMS NÖ auch Stellen abbauen muss, sei derzeit nicht absehbar, sagte AMS NÖ-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern am Dienstagvormittag bei einem Pressetermin in St. Pölten.

„Der Arbeitsmarkt hat sich verändert. Und wir werden unsere Förderstrategie danach ausrichten“, sagt Kern und verspricht gleichzeitig, dass jede Kundin und jeder Kunde auch künftig ein passendes Angebot bekommt. „Dieser Grundsatz ist die Basis für die geplante Förderstrategie.“ Angesichts der laufenden Budgetverhandlungen auf Bundesebene spricht die AMS NÖ-Chefin aber von einer „herausfordernden Situation“, denn: „es müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden, um 2024 am Arbeitsmarkt nachhaltig etwas bewegen können.“

Die Projektpartner des AMS NÖ, Ausbildungspartner und sozioökonomische Betriebe wie auch die AMS Regionalstellen selbst, bräuchten Planungssicherheit für das kommende Jahr - allein aus vertragstechnischen Gründen. Daher habe man das komplette Förderregime nun geplant, führe derzeit Gespräche mit einzelnen Projektpartnern und informiere sie laufend über Zwischenstände. Angepeilt werden im Jahr 2024 über 40.000 angebotene Ausbildungsplätze über AMS. „Mit der zu erwarteten Arbeitslosigkeit gehen wir davon aus, dass wir ein gutes Angebot schaffen können“, sagt Kern.

Die demographische Entwicklung, Pensionierungswelle, schwache Geburtenjahrgänge, werden im kommenden Jahr für leicht steigende Arbeitslosenzahlen sorgen, prognostizieren Wirtschaftsforschende. „Bis zum Jahr 2040 werden uns 57.000 Menschen am Arbeitsmarkt fehlen“, sagt Kern. Speziell der Anteil der Erwerbstätigen über 50 wird um 39 Prozent wachsen, während der Anteil der Jüngeren (bis 25 Jahre) sich von neun auf sechs Prozent verringern wird. Kern sieht vor allem bei Frauen in Teilzeit und älteren Menschen (55+) Arbeitskräftepotential, das man noch heben könnte. „In manchen Branchen wird man auch über qualifizierten Zuzug reden müssen".

Wo und was mit heutigen Stand gekürzt wird

Der zu erwartende Spardruch hinterlässt im geplanten Förderregime jedenfalls seine Spur: Speziell in Mostviertler und Waldviertler AMS-Bezirken soll gekürzt werden. Das bedeutet: Weniger Transitarbeitsplätze - etwa in Gmünd von 28 auf 12, Förderstopp von drei Beschäftigungsprojekten und sozialökonomischen Betrieben, und Fusionierung von vier Beschäftigungsprojekten zu je zwei an einem Standort.

"Über-/Unterversorgung AMS Förderpolitik 2023": Langzeitarbeitslosigkeit im Verhältnis zu angebotenen Transitarbeitsplätzen nach Arbeitsmarktbezirken. Foto: AMS NÖ

In Summe wird das AMS NÖ wohl im kommenden Jahr 83 Transitarbeitsplätze (insgesamt: 644 Plätze) in sozialintegrativen Unternehmen einsparen und die Kapazitäten in besonderen Beratungs- und Betreuungseinrichtungen um rund 40 Prozent auf 18.300 Teilnehmende verringern.

Nach Umschichtung / Konsolidierung im geplanten Förderregime 2024: Über-/Unterversorgung der Förderpolitik (Langzeitarbeitslosigkeit im Verhältnis zu Transitarbeitsplätzen nach Arbeitsmarktbezirken) Foto: AMS NÖ

Was bleibt und neu dazukommt

Neben den vier AMS NÖ-Ausbildungszentren in St. Pölten, Wr. Neustadt, Wolkersdorf und dem künftigen Klimaausbildungszentrum Sigmundsherberg (ab 2024) werden Reha- und Gesundheitsangebote sowie ein NÖ-weites Netz an niederschwelligen Angeboten wie proaktiv NÖ, INI NÖ, Jobchance, Jobstart und 0>Handicap bestehen bleiben, erklärt Mario Danler, Chef der AMS Förderabteilung. In Summe sind rund 55 Prozent des Förderbudgets für die Qualifizierung vorgesehen.

Weitergeführt werden auch die Qualifizierungsprogramme wie etwa die NÖ-Lehrlingsoffensive mit Jugendbildungszentren, Just 2 Job, JugendOrientierungsCampus, Frauen in Handwerk und Technik (FiT), Frauenberufszentren sowie Deutschkurse für Migrantinnen und Migranten über den ÖIF.

Neu aufgesetzt werden soll ein Ausbildungsprogramm für den Tourismusbereich (Gastronomie/Hotellerie). Es soll im Herbst 2024 starten.

Der Budgetanteil für die Qualifizierung der wachsenden Zahl an Jobsuchenden mit gesundheitlichen Einschränkungen soll erhöht werden. „Seit 2012 ist der Anteil der Jobsuchenden mit multiplen Vermittlungshemmnissen auf fast ein Drittel angestiegen“, sagt Kern.

Neu dazu kommt etwa auch ein Beschäftigungsprojekt im Bezirk Gänserndorf zum Thema Kreislaufwirtschaft.

Außerdem werden planmäßig - wie in den Grafiken skizziert - Transitarbeitsplätze in Gegenden, wo die Langzeitarbeitslosequote deutlich höher ist als das Förderangebot, verschoben. So kommen entlang der Südbahn 22 neue Transitarbeitsplätze für vormals Langzeitarbeitslose dazu (insgesamt 260), im Weinviertel werden es 26 mehr (insgesamt 122).