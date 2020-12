Fast die Hälfte aller Niederösterreicher kauft ihre Weihnachtspräsente im Netz. Mit 380 Euro Ausgaben pro Kopf und insgesamt 300 Millionen Euro Umsatz allein in NÖ ist das Weihnachtsgeschäft die Hauptstütze des heimischen Handels. Derzeit verschlechtern der harte Lockdown und die versperrten Läden die Ausgangsposition der NÖ-Händler im Ringen mit den Online-Giganten. Händler ohne Webauftritt und Stöbermöglichkeit in Onlineshops ziehen ohnehin den Schwarzen Peter.

Mit 60 Prozent Marktanteil liegt Amazon im Alpenland weit vor der österreichischen „Mini-Kurrenz“. Politik und Wirtschaft werben für den regionalen Einkauf, um die Wertschöpfung im Land zu halten. Egal ob Elektronik, Spielwaren, Bücher, Kosmetika oder Werkzeug – auf Amazon wird der Kunde aber (fast) immer schnell fündig, bekommt erstklassigen Kundenservice (Online) geboten und kann sich auch wieder vom Bestellten via Paket-Rücksendung trennen, ohne Grund. Wie können da stationäre und Online-Händler aus NÖ mithalten?

Die NÖN-Landesredaktion hat regionale Einkaufsmöglichkeiten in NÖ getestet. Vorab: Wir ziehen eine durchwachsene Regional-Shopping-Bilanz.

Mostviertler Gemeinde „bringts“

Gut sortiert im Geschäft, aber mit splitternackter Website präsentiert sich eine kleine Buchhandlung: schlechte Voraussetzung für reiche Online-Umsatz-Bescherung. Zum Stöbern müssen große Onlinegiganten herhalten. Die Bestellung läuft via Copy-Paste via Mail, schnell reagiert die Inhaberin und informiert über Vergriffenes. Und die Stadtgemeinde stellt die Kinderbücher vier Tage später mit Schokogruß vor die Haustür zu. Fünf Bücher entpuppten sich als Jugendbücher. Mea culpa, der Kunde hat falsch bestellt.

Der Nikolaus kommt aus Wien

In Coronazeiten gilt: Selbst ist der Nikolaus! Dazu brauchte es aber freilich das passende Outfit. Internet-Suchmaschine an, und mit „nikolaus kostüm online niederösterreich“ finden sich recht zügig passende Anbieter. Allerdings nicht in NÖ, sondern in Wien. Hemd, Überwurf, Mitra, ein Paar weiße Handschuhe und ein langer weißer Bart – das fünfteilige Set gab‘s um 109 Euro. Den goldenen Stab dazu um 11,90 Euro. Am Sonntag bestellt, am Mittwoch wurde geliefert. Auswahl und Abwicklung liefen so, wie man es von den Onlineriesen gewohnt ist. Qualität passt.

Flotte Geschichten-Zusteller

Die Bestellung via Formular beim St. Pöltner Buchhändler funktioniert nicht, das Formular ist beschädigt. Ein Mail an den Händler wird schnell beantwortet, man möge bitte via Mail bestellen. Das ist flott erledigt, schon am nächsten Morgen kommt die Verständigung, dass das Buch da ist und kann an einem Ort abgeholt oder lieber mit der Post zugestellt. Fazit: Ich hole es ab, nach knapp 40 Stunden halte ich das Buch in Händen. So geht Service!

Und: Die Traditions-Buchhändler in der Wiener Straße sind nicht nur online, sondern auch telefonisch (werk-)täglich erreichbar, „mindestens bis 14 Uhr“. Die im Netz bestellten Kinder- und Erwachsenenbücher sind zwei Tage später da, der angekündigte Anruf dazu auch. Ein Buch, das leicht geknickt ist, wird nur auf Lieferschein und „zur Ansicht“ hergegeben („das tauschen wir für Sie um, wenn wir wieder offen haben“). Und für die Abholung „finden wir immer eine Lösung“, so die zuvorkommende Auskunft.

Günstiger als beim Riesen

Masken mit Rentieren, Geschenkpackerl oder Weihnachtssternen gibt‘s bei den Online-Riesen wie bei heimischen Anbietern. Eine schöne Auswahl liefert die Online-Plattform der Post „Shöpping“. Zwar dauerte die Lieferung mit über einer Woche länger als bei Amazon, dafür war der Mund-Nasen-Schutz mit Weihnachtsmotiven trotz Versandkosten günstiger als die Angebote der Internet-Riesen. Wer nicht auf den letzten Drücker bestellt, spart – zumindest beim Masken-Kauf – also nicht nur lange Transportwege, sondern auch Geld.

Alle Klicks führen nach Amazon

Stundenlanges Stöbern durch NÖ-Online-Shops, aber das gewünschte Duft-Öl findet man doch nicht. Dabei ist der Lemongras-Duft nur einen Mausklick entfernt – auf Amazon. Während der Pandemie wurden Websites entwickelt, die regionale Online-Shops auflisten. Bestimmte Händler findet man, bestimmte Produkte aber nicht. Die Kategorie „Öle“ führt einen schnurstracks zum Olivenöl. Spezifische Duft-Öle hingegen bleiben einem verwehrt. Die findet man ganz leicht auf Amazon. Und genau da liegt das Problem.

Unser Fazit

Ohne stark ausgeprägten, regionalen Shopping-Willen, Zeit und Mehrwert (Beratung, Lieferdienst, Filiale vor Ort) endet der suchende Kunde letztendlich bei den Online-Riesen, die mit ihrem Rundum-Sortiment und einem erstklassigen Online-Service aufwarten. Index-Seiten zu regionalen Händlern und Plattformen können zwar beim Einkauf unterstützen (siehe Links), sind aber kein vollwertiger Ersatz für das Serviceangebot der Online-Giganten.

